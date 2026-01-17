檢偵辦軍人「收紅錢」拍「投誠影片」 才溯源追查到《中天》主播林宸佑

即時中心／徐子為報導



高雄橋頭地檢署昨（16）日指揮高雄市調處，前往《中天新聞台》主播「馬德」林宸佑位於台北的租屋處搜索，並依涉犯《國安法》等罪嫌將他帶回，法院稍早裁定收押禁見，而之所以會偵辦到林宸佑的原始案情也曝光。





橋頭地方檢察署表示，記者林男涉嫌提供數千元至數萬元不等之金額給現役軍人，再由現役軍人交付軍事相關資料給中國籍人士，經周韋志檢察官訊畢，聲請羈押林宸佑及現退役軍人5人，經橋頭地方法院裁定，全部羈押禁見。



據了解，檢調昨日是在林的租屋處外守株待兔，待他返家之後，便直接將人帶入屋內執行搜索，隨後將人帶回高雄；初步掌握，除林宸佑外，涉入本案的有3位民間人士、2位軍方人士，總共6人。



據了解，林宸佑被中國吸收，檢調連月來跟監埋伏，發現他行徑大膽，還接觸多名軍方人士，目前除林宸佑遭收押禁見，還有其他退役軍人共犯仍在開庭中。



據悉，本案之所以會東窗事發，一開始檢調追查陳瑞勇，他從2017年底起任海軍陸戰隊中士，不過自去（2025）年1月起，因有資金需求，而於網路上結識暱稱「吉祥」之中國籍人士，並同意以相當對價，違背職務收受賄賂。



檢方起訴書指出，2025年2、3月間，陳依中籍人士「吉祥」指示，在高雄楠梓住處，手持五星旗自拍「承認台灣是中國的，表達效忠中國」等影片，並回傳給「吉祥」，取得匯款20萬元。



去年5-7月間，陳瑞勇將編裝武器、AAV型兩棲突擊車之性能、諸元、保養紀錄簿、漢光演習等軍方機密訊息，以手機拍攝成數位照片傳予「吉祥」，又將總統賴清德前往左營營區視察之消息，用LINE傳給「吉祥」，獲得1萬元。



檢調向上追查，才發現幕後黑手竟與林宸佑有關。據了解，檢調連月來跟監埋伏，發現林宸佑行徑大膽，還接觸多名軍方人士，目前除林宸佑遭收押禁見，還有其他退役軍人共犯仍在開庭中。





