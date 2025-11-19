檢再搜索太子集團 聲押3人

立法院司法及法制委員會19日邀請司法院、法務部等相關單位專題報告「太子集團涉詐案、跨部會防詐及打詐成效，以及參考新加坡打詐鞭刑入法之可行性評估」，法務部長鄭銘謙（左）、調查局長陳白立（右）出席備詢。（姚志平攝）

檢警調偵辦柬埔寨「太子集團」跨國詐騙、洗錢案，18日展開第2波偵查行動，兵分8路搜索拘提集團旗下尼爾創新國際公司負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚、天旭公司財務主管陳麗珊、資訊主管郭正仁、顥玥數位科技客服經理郭政誠、客服林莉庭、蔣佳衡、吳品樺8人到案。檢方訊後以林揚茂、鄭巧枚、陳麗珊3人涉犯洗錢、組織犯罪及賭博罪嫌疑重大，有勾串之虞，聲押禁見。

郭正仁以50萬元交保並限制出境出海、郭政誠以50萬元交保，林莉庭、蔣佳衡、吳品樺3人各以30萬元交保。

廣告 廣告

檢警調發現，太子集團於民國105年間將海外贓款以貝里斯商Skyline Worldwid公司名義，以5010萬元在台北101大樓成立發展線上博弈事業及程式設計的天旭國際科技，以及負責線上博弈技術客服的顥玥數位科技公司，將台灣當成集團博弈基地。

太子集團另於111年以僑外資名義，斥資5000萬元在台設立尼爾創新國際公司(Neil Innovation)，由林揚茂擔任負責人，但集團首腦陳志112年12月登記經理人，直接指示尼爾自海外支付集團11戶豪宅貸款及管理費，尼爾還從事放款及不良債權業務，並藉由金融營業項目透過銀行OBU匯款至他國，成為該集團跨國洗錢重要據點。

檢警調4日首波行動兵分47路搜索拘提集團24名核心幹部及員工，林揚茂即遭拘提到案後以100萬元交保，但檢警調發現尼爾公司長期為太子集團洗錢，18日將他二度拘提到案，訊後撤銷交保，聲押禁見。

藍委王鴻薇昨在立院質詢指出，太子集團透過8家空殼公司在台購入11戶豪宅、29輛超跑，經濟部卻未在審核機制中察覺異常，等同放任詐團洗錢，建議法務部統整跨部會補漏洞、釐清責任。法務部長鄭銘謙當場回應，將檢討補漏，並回饋給各機關權責單位研擬精進策進作為。