檢出自星國進口化粧品原料含蘇丹紅 食藥署公布14家業者產品有疑慮

去（2024）年國內爆出廠商進口食品香料，檢出工業用染料「蘇丹色素三號」的風波，今（2025）年則又爆出新加坡化粧品原料含蘇丹紅，其問題原料製成的化妝品疑似流進台灣並販售的情況。衛福部食品藥物管理署今（21）日宣布，包含自中國進口的「且初越桔清透卸妝膏（無花果味）」、台廠綠藤生物科技出品「專心護唇油-莓紅版」皆驗出含蘇丹紅。食藥署也公布14家廠商疑似用到有問題的新加坡進口化粧品原料，並要求國內使用業者暫停販賣並下架。

食藥署表示，該署持續監控國際風險訊息，於2025年10月底截獲中國製化粧品使用到新加坡Campo Research（Campo Cosmetics） Pte. Ltd.公司生產疑似含禁用色素蘇丹4號原料事件，旋即於11月4日行文通知國內化粧品製造及輸入業者，要求全面檢視供應鏈原料來源，並加強自主管理。

食藥署同步針對國內網路平台販售的疑似中國問題產品進行抽驗，於11月17日確認「且初越桔清透卸妝膏（無花果味）」（批號：B5A1431）（產地：中國）檢出禁用色素蘇丹4號（CI 26105）1.3 ppm，食藥署已立即要求網路平台全面下架問題產品，並將販售業者歐妮有限公司移請所轄衛生局裁處，並呼籲消費者停止使用問題產品。

食藥署另於11月12日接獲綠藤生物科技股份有限公司透過「藥品醫療器材食品化粧品上市後品質管理系統」主動通報，其產品「專心護唇油-莓紅版」（批號: M25062702、M25073001、M25100701）疑檢出蘇丹4號（CI 26105），後經食藥署國家實驗室於11月21日進一步檢驗確認檢出禁用色素。

為掌握原料流向，食藥署11月19日會同轄區衛生局赴原料進口商「亦鴻企業有限公司」稽查，並當場查扣及封存該公司自新加坡輸入 Campo Research（Campo Cosmetic）Pte. Ltd. 製造之疑似問題紅色複方（Campo Siddha Vepuvillai Karushalai Yenai）原料5批，命業者不得再供應、移動或使用，食藥署國家實驗室於11月20日確認其中3批（批號2025-01-13、2025-02-18、2025-10-10）原料均檢出禁用色素：蘇丹4號（CI 26105）。

為嚴防問題產品擴散，食藥署已於11月20日要求該公司提供購買原料之相關下游廠商14家業者資訊（詳如下表所列），且要求下游業者須於48小時內完成清查並回報使用狀況，業者應強化自主管理，未經確認安全前，相關產品一律不得上架販售，食藥署將持續追蹤並依法嚴辦，以確保國內化粧品安全無虞。另為釐清是否尚有其他業者輸入新加坡Campo Research（Campo Cosmetics）公司之問題原料，食藥署已於11月18日函請財政部關務署提供相關輸入報關資料，以利進一步追查。

（圖／衛福部食品藥物管理署提供）

食藥署說明，蘇丹4號（CI 26105）為化粧品禁用色素，依法不得添加於化粧品中。違規者涉違反《化粧品衛生安全管理法》第6條，依同法第22條，可處新臺幣2萬元至5百萬元罰鍰，並得按次處罰；不合規定產品依同法第16條至第18條，不得供應、販賣、贈送、公開陳列或提供消費者試用，並必須全面回收銷毀。

食藥署提醒民眾，如購買到有疑慮產品，應停止使用並向廠商辦理退換貨；如出現皮膚紅腫或搔癢等不適，應立即洽詢皮膚科醫師。消費者在選購化粧品時，建議選擇來源清楚、合法登錄之商品，避免購買來路不明商品，以降低使用風險。若使用化粧品發生不良反應，可通報食藥署「藥品醫療器材食品化粧品上市後品質管理系統」，網址：http://qms.fda.gov.tw/tcbw/，通報專線：02-2521-5027。





