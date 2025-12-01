檢出藥檢鯛魚排流入新北！2904片已全售出

新北市衛生局稍早指出，經查有2904片於新北市全聯門市販售，且已全數售出。圖為示意圖。（雲林縣政府提供）

高雄市衛生局今（1）日指出全台369家全聯分店進貨1萬5624片被檢出違規動物用藥的毒鯛魚片，其中流入縣市包含新北市。新北市衛生局稍早指出，經查有2904片於新北市全聯門市販售，且已全數售出。

衛生局指出，高雄市衛生局公布全聯販售之台灣鯛魚排檢出違規動物用藥，經查有2904片於本市全聯門市販售，且已全數售出。衛生局局今查核3家全聯門市，確認均已無案內產品，且確認各門市配合總公司張貼消費者退換貨公告。

