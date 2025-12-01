檢出藥檢鯛魚排流入金門全聯 96包全數售完

金門縣衛生局表示，經查該批號共計進貨96包（效期：2027年9月16日），目前已全數售完。圖為示意圖。（雲林縣政府提供）

高雄市衛生局今（1）日指出全台369家全聯分店進貨1萬5624片被檢出違規動物用藥的毒鯛魚片，其中流入縣市包含金門縣。金門縣衛生局表示，經查該批號共計進貨96包（效期：2027年9月16日），目前已全數售完。全聯已配合進行全面性預防性下架該產品。

金門縣衛生局表示，經查該批號共計進貨96包（效期：2027年9月16日），目前已全數售完。全聯已配合進行全面性預防性下架該產品，並於各門市張貼公告（條碼為2621451714315），品名為：台灣鯛魚排（大）約200g，提醒民眾如購買到「效期為2027年9月16日」之商品，可持原發票及原商品至原購買門市辦理退貨或退現。

恩氟喹啉羧酸（Enrofloxacin）屬於氟喹諾酮類廣效抗生素，常用於牛、豬、家禽治療細菌感染。在台灣禁止用於水產品，因為殘留會造成環境與人體健康風險。檢出恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）0.028 ppm，主要風險在於可能引發過敏反應，以及長期低劑量暴露導致細菌抗藥性增加，使未來人類感染疾病時治療效果下降。

金門縣衛生局將持續配合中央政策與地方稽查作業，強化水產品抽驗及市售食品管理，守護鄉親食的安全。

