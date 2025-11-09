檢出農藥超標 全聯、大全聯雞蛋下架協助退貨

市售雞蛋檢出農藥芬普尼殘留，全聯表示，全聯、大全聯即依規定下架。（高雄市衛生局提供）

為維護消費者食用雞蛋安全，食品藥物管理署聯合地方政府衛生局執行「114年度禽畜水產品藥物殘留監測計畫」，並於傳統市場、餐廳、各賣場、超級市場、盤商及進口商等場所，抽樣檢驗雞蛋之農藥殘留，以確保市售雞蛋符合我國動物產品中農藥殘留容許量標準。

有關彰化縣衛生局於販售端抽驗雞蛋「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」（噴印溯碼編號：I47045-251023C）檢出農藥殘留「芬普尼代謝物（Fipronil-sulfone）含量0.03 ppm不符合「動物產品中農藥殘留容許量標準」規定（殘留容許量標準：0.01 ppm），已即時由彰化縣衞生局命業者立即將該蛋品下架回收、停止販售，另亦同步將該蛋品來源畜牧場資訊供地方農政機關源頭管理及進行移動管制。

廣告 廣告

對本次蛋品事件，全聯聲明如下：收到通知後，全聯、大全聯即依規定下架相關批號商品；消費者憑原交易完整發票，至當時購物的分店，會全力協助辦理退貨。

更多中時新聞網報導

黃鐙輝入圍金馬 把和妻女相處搬進銀幕

醫界憂淪排名賽 民團肯定籲改革

王子再道歉范姜彥豐 盼能分期付款賠償