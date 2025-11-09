檢出農藥「芬普尼」超標 15萬顆雞蛋流向9縣市 地方急下架回收

食藥署今天(9日)傍晚公布，食藥署與地方衛生局執行市售雞蛋農藥殘留抽驗，彰化縣衛生局檢出「鮮健蛋品洗選蛋(白殼雞蛋)」的農藥殘留超標，進一步檢出該蛋品來源畜牧場的其他蛋品、共9款市售雞蛋均有農藥殘留超標問題，15萬顆問題蛋品已流向全台9縣市的全聯、楓康等通路，地方衛生局正在下架回收，食藥署也呼籲民眾停止使用。

食藥署指出，彰化縣衛生局在販售端抽驗雞蛋「鮮健蛋品洗選蛋(白殼雞蛋)」(噴印溯碼編號:I47045-251023C)檢出農藥殘留「芬普尼代謝物(Fipronil-sulfone)」含量0.03ppm，不符合「動物產品中農藥殘留容許量標準」規定的殘留容許量標準0.01ppm，已即時由彰化縣衞生局命業者立即將該蛋品下架回收、停止販售，並同步將該蛋品來源畜牧場資訊提供地方農政機關，進行源頭管理及進行移動管制。

食藥署表示，經彰化縣衛生局清查，農藥殘留超標的洗選蛋品來自單一畜牧場，經再抽驗其他批號，於8日檢出芬普尼代謝物含量不符合規定，相關問題蛋品共約15萬顆，流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市等9縣市的全聯、楓康等販售通路商，目前正由地方衛生局下架回收，並停售該畜牧場來源的蛋品。

食藥署公布，應下架回收的市售包裝蛋品共9項如下：

1. 四日鮮蛋/10粒裝(溯源碼I47045-251103C)

2. 巨的卵(白殼雞蛋)/10粒裝(I47045-251103C)。

3. 大巨蛋(白殼雞蛋)/10粒裝(溯源碼I47045-251023C、I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C)

4. 悠活鮮蛋(白殼雞蛋)/10粒裝(溯源碼I47045-251023C)

5. 富翁洗選蛋(白殼雞蛋)/10粒裝(溯源碼I47045-251023C、I47045-251030C)

6. 初卵頭窩蛋(白殼雞蛋)/10粒裝(溯源碼I47045-251023C)

7. 四季巨蛋(白殼)/10粒裝(溯源碼I47045-251023C)

8. 香草園洗選蛋/10顆(溯源碼I47045-251027C、I47045-251103C)

9. 鮮健蛋品洗選蛋(白殼雞蛋)/10粒裝(溯源碼I47045-251027C、I47045-251030C、I47045-251103C)

根據「食品安全衛生管理法」第15條第1項第5款規定，食品殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列；另依食安法第44條第1項第2款規定，違反相關規定處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

食藥署呼籲消費者停止使用相關包裝雞蛋，並請通路商全面提供退貨回收服務；食藥署也將持續與地方衛生局執行市售雞蛋農藥殘留的抽驗，以確保食品安全，讓消費者安心選購。