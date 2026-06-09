檢協會抗議立院擬修刑訴法 痛批不該刪除勾串羈押等條款

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檢協會抗議立法排審修改刑事訴訟法。（圖／最高檢提供）

立法院司法及法制委員會將排審《刑事訴訟法修正草案》，刪除勾串共犯或證人之羈押事由、壓縮羈押期限，檢察官協會今天發布聲明，痛批草案嚴重影響國家正常偵查職能，縱容犯罪活動隱避，呼籲立法諸公慎思，勿製造偵查障礙，危害治安與法治。

檢察官協會指出，「勾串之虞」羈押事由（草案第 101條）不應刪除 。當前詐欺、跨境毒品、洗錢等組織犯罪猖獗，「防勾串條款」尚可切斷共犯之間或被告與證人之間的鏈結與串供；一旦刪除此條款，等於實質放行「勾串」，犯罪集團成員將無忌憚勾結、湮滅金流、造假證詞，干擾偵查程序，嚴重影響證據蒐查、贓款追索及犯罪事實的建構，有利於被告卻不利於犯罪追訴，無益於犯罪被害人權益及國家社會法益之維護。

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其次，修法若與偵查實務脫節，將嚴重削弱執法能量，檢協會反對草案規定： 時效提前起算（草案第 93 條第2 項）、羈押期限腰斬（草案第 108條第1項）、禁絕訊問上銬（草案第 98 條、第156條）、二審改押預告（草案第 413條第2項）。

檢協會強調，法律是人權保障與社會正義的最後防線，應具備客觀性、普適性與穩定性。《刑事訴訟法》是追訴犯罪，實現國家刑罰權之基本程序規範，程序中要保障被告的人權，也要維護被害人權益，其結果彰顯公平與正義。強制處分應審慎行使，司法應精進改革，但執法能量也不能弱化，社會安全不容退讓。本會指出上開正草案內容之不當，籲請立委諸公慎重審議該修正案，切莫因一時之偏而讓刑事犯罪追訴破了更大之洞。

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