檢協會籲立委慎審刑訴法草案 勿影響偵查職能

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（中央社記者謝君臨台北9日電）檢協會今天表示，立法院司法委員會將排審刑事訴訟法修正草案，刪除勾串共犯或證人的羈押事由、壓縮羈押期限，嚴重影響正常偵查職能，縱容犯罪活動隱避，呼籲朝野立委慎思。

檢察官協會發布新聞稿表示，羈押與強制處分的退縮，將掏空偵查功能並推升重案與社會安全風險，對於立法院司法及法制委員會將排審刑訴法修正草案，檢協會對修法內容表達反對，呼籲立委慎思，勿製造偵查障礙，危害治安與法治。

根據新聞稿，檢協會反對刪除「勾串之虞」羈押事由，一旦刪除此條款，等於實質放行「勾串」，犯罪集團成員將無忌憚勾結、湮滅金流、造假證詞，干擾偵查程序，嚴重影響證據蒐查、贓款追索及犯罪事實的建構，有利於被告卻不利於犯罪追訴，無益於犯罪被害人權益及國家社會法益的維護。

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檢協會表示，修法若與偵查實務脫節，將嚴重削弱執法能量。檢協會反對「時效提前起算」、「羈押期限腰斬」、「禁絕訊問上銬」、「二審改押預告」等修法。

根據新聞稿，草案規定聲請羈押的24小時法定時效必須從檢警發動搜索或「命令在場」時即提前起算，極度壓縮啟動偵查之初溯源追查的時間。搜索時因物證尚未明朗，無法實質詢問，草案將對人詢問階段的時間起算，提前至「搜索程序」，不僅混淆二種程序的性質，更嚴重壓縮檢警調實際詢問、訊問的時間。

檢協會認為，草案規定將偵查中羈押期限由2個月腰斬為1個月。面對案情盤根錯節的重大貪瀆、毒品或詐騙等組織犯罪、跨境洗錢等案，此舉將迫使院檢因管考時效壓力而被迫放棄羈押，讓犯罪事實無法大白。

檢協會也認為，盲目禁止訊問時拘束嫌疑人或被告身體，恐忽略辦案現場實際狀況所需，並置第一線執法人員於暴力危害的險境中。

此外，草案規定二審欲撤銷原交保裁定改為羈押時，必須先傳喚被告答辯。檢協會表示，此舉形同向嫌犯「通風報信、預告收押」，直接催生棄保潛逃，此前如朱國榮、鍾文智等涉犯重大財經案件的被告，皆是在上訴審期間精心密謀並成功棄保潛逃，至今逍遙法外。司法及社會加強防堵尚猶不及，豈可再為被告打造「逃亡預告信」。

檢協會強調，法律是人權保障與社會正義的最後防線，應具備客觀性、普適性與穩定性。刑訴法是追訴犯罪，實現國家刑罰權的基本程序規範，程序中要保障被告的人權，也要維護被害人權益，其結果彰顯公平與正義。

檢協會認為，強制處分應審慎行使，司法應精進改革，但執法能量也不能弱化，社會安全不容退讓。「籲請立委諸公慎重審議該修正案，切莫因一時之偏而讓刑事犯罪追訴破了更大之洞。」（編輯：蕭博文）1150609