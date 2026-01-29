檢察官協會官網竟遭網路蟑螂「搶走網域」！緊急換網址

中華民國檢察官協會最近發生官網異常無法登入的狀況，一查竟然是被身分不明的大陸人士未經授權註冊網域名稱，還惡意植入限制級遊戲，協會目前「壯士斷腕」另註冊新網址並緊急發公告。

檢察官協會的原網址遭大陸網路蟑螂搶走網址。 （圖／Googlemap）

民國93年成立的檢察官協會，會員約有1400多名現職檢察官，官網建置迄今將近20年，過去官網的維護工作大多委由檢察署行政人員代為管理，根據《中時新聞網》的報導，此次疑因網域使用費逾期未及時繳納，導致該網域使用權被停止，讓專門從事「域名搶註」（Cybersquatting），再以高價勒索原使用者購回，藉此牟取暴利的網路蟑螂有可趁之機，惡意搶先註冊使用，奪走對該網址的控制權，內容被竄改之外還無法連線，甚至植入限制級小遊戲，一查之下並非駭客，而是身分不明的大陸人士所為。

檢察官協會在新官網「www.prosecutors.tw」發布公告表示，原官方網站「 www.prosecutors.org.twwww.prosecutors.org.tw」 已遭大陸地區人士非法搶註，該網址目前與檢協會毫無關聯，所有內容皆非官方發布，呼籲民眾及會員務必提高警覺，切勿誤信假網站資訊，目前已委託法源資訊公司協助處理，完成新官網的架設作業並重建網站架構，往後所有官方訊息將透過新網址對外公布，請會員相互轉知。

不過截至目前，該網路蟑螂尚未主動聯繫檢協會提出任何要求，真實動機仍不明朗。檢察官協會表示，若對方後續有任何違法舉動，將毫不猶豫採取法律途徑捍衛權益。

