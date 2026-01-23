檢察官徐名駒和吳乃仁吃豪宴 僅罰俸2個月原因曝光

台北地檢署檢察官徐名駒。(記者楊心慧攝)

〔記者楊心慧／台北報導〕台北地檢署檢察官徐名駒與民間友人陳啟莊約在北市高檔餐廳「Ad Astra」聚餐，陳另約前台糖公司董事長吳乃仁，徐則邀其他4名檢察官同事參加，餐費5萬8千多元全由陳啟莊買單，因有損檢方廉潔形象，報由法務部移送懲戒法院職務法庭審理。懲戒法院今宣判徐名駒罰俸兩個月，如今判決原因出爐，雖有懲戒必要，但平時考評達水準之上，且大致坦承違失，罰俸2個月應可產生警惕效果。

懲戒法院職務法庭合議庭審理後認為，徐名駒確有移送機關所指的違失行為，違反檢察官倫理規範，情節重大，有懲戒必要，但違失情節尚未達不適任檢察官或公務員職務，而應予汰除的程度，審酌公務員懲戒法第10條規定等情狀，判決：「徐名駒罰款，其數額為現職月俸給總額2個月。」

合議庭指出，徐名駒與陳啟莊為熟識的朋友，聚餐無涉職務上的利害關係，並無談論及任何與其職務有關的議題，聚餐地點也是一般對外公開營業的合法場所，原無不適當情形，卻邀約陳啟莊並不熟識的其他4名檢察官一同無償接受宴請，且單一次聚餐的費用高，已逾公務員廉政倫理規範。

合議庭表示，徐名駒與陳啟莊原約在價位較低的「My灶」餐廳聚餐，後因陳為避免友人取消「Ad Astra」餐廳包廂訂位的違約金，臨時承接該訂位、變更聚餐地點，徐疏於確認變更後價位，且未告知其他不知情的檢察官餐費支付情形，形成檢察官無償接受業者高額招待，損害檢察廉潔形象。

合議庭說，徐名駒2021年至2023年8月31日平時考核紀錄表，其辦案品質、學識能力、品德操守及敬業精神等評核項目，均有「表現均能達到要求水準」以上的評價，且有辦案經驗豐富，敬業態度佳、積極進修、學識能力強、待人謙和、與人為善、與同事相處融洽等正面的考評。

合議庭認為，徐名駒事發後匯款6萬元(包含其他檢察官事後按比例支付給被付懲戒人的部分)給陳啟莊，且大致坦承違失，雖其對檢察官倫理規範的理解仍有不足，而有為錯誤之辯解或法律主張的情形，但行為後的態度難謂為惡劣。

合議庭認定，施以罰其現職月俸給總額2個月的懲戒處分，應足產生警惕效果，督促其記取教訓，導正有欠謹慎的違失根源，移送機關及被付懲戒人均得上訴。

