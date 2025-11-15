檢察官怒了！鬍子哥在好萊塢某餐廳內 性侵14歲少女

美國一名男子，涉嫌在好萊塢一間餐廳內性侵一名14歲少女。（示意圖／非當事畫面／Unsplash）





美國一名男子，涉嫌在好萊塢一間餐廳內性侵一名14歲少女。

根據《People》報導，美國洛杉磯一名38歲男子洛佩斯（David Josue Lopes）於當地時間11月5日，在好萊塢一家餐廳裡，誘騙一名14歲少女到一處隱密死角性侵得逞，遭警方逮捕，被依對未成年實施強迫猥褻行為、綁架、身體傷害等罪起訴。

面對指控，洛佩斯在10日的提審中拒絕認罪，目前仍被羈押不得保釋，下次聽證會預定於12月12日舉行，最高可判終身監禁且不得假釋。

廣告 廣告

對於此案，檢察官直言「洛佩斯的犯行令人震驚」，表示「一個無辜的孩子和她的家人遭受了難以想像的創傷，這將留下永久的傷痕，我將動用一切可用的手段，為這位年輕的受害者伸張正義，並確保加害者受到法律的制裁」。

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

更多東森新聞報導

影／義大利披薩店老闆道歉了：我愛中國、我愛台灣

新／赴日注意！日本流感大爆發 東京發布「流行警報」

義大利披薩店老闆嗆「16台人吃5披薩」 遭網灌爆急關IG

