檢察官性騷賠336萬後免職 法官裁定書造假卻免罰遭批雙標

懲戒法院今判決涉性騷的檢察官王元隆免職，高院法官邱忠義案被拿來比較。

南投地檢署檢察官王元隆涉以權勢性騷帥警察，他在賠償被害人336萬元後，今（7日）遭懲戒法院判免職，轉任檢察事務官，月薪減少約12萬餘元；而另一方面，在富商鍾文智潛逃案的出包的高院法官邱忠義，先是在裁定未生效情況下解除電子監控，事後補造假裁定理由，內容還出現「未來入出境紀錄」造假情節，但邱忠義至今未被懲戒，兩案落差之大，引爆司法雙標爭議。

懲戒法院判決指出，60多歲已擔任檢察官25年的王元隆在南投地檢署任職期間，自2024年1月起，多次以即時通訊軟體對受他指揮監督的南投縣一位刑警傳送帶有性暗示訊息，並於同2月與4月兩度在研究室內趁機觸摸對方背部、大腿內側等隱私部，涉權勢性騷擾，被害人因此身心受創。

檢察官評鑑委員會認為王元隆有懲戒必要後，由法務部移送懲戒法院審理，懲戒法院指出，王身為承辦婦幼案件的檢察官，本應熟稔性別平權法規，卻藉職權犯案，已重創檢察官形象。王雖事後坦承不諱並與被害人調解成立賠償336萬元也完成49小時性平課程，也獲被害人原諒，但懲戒法院仍認為他不適任檢察官職務，判決免除他檢察官職務、轉任台中地檢署檢察事務官。

相較之下，高等法院庭長邱忠義與法官陳勇松，卻在震撼法界的鍾文智潛逃案中涉更嚴重的造假行為，富商鍾文智因炒作TDR牟利4.7億元被判刑30年確定，卻能在防逃機制啟動前成功潛逃中國。本刊調查，去年10月，高院合議庭在未宣示、未送達檢方的情況下，私自撤除鍾的電子手鐶監控，並口頭通知撤控，讓鍾得以鋪排出境路線。

更離譜的是，邱陳二人事後補製的裁定書竟引用鍾文智於2025年1月入出境紀錄來合理化去年10月的決定，出現未來事件。明顯偽造與登載不實，監察院最終僅對陳勇松彈劾，邱忠義與陳勇松遭高院移送法官評鑑後，僅陳勇松遭建請罰俸10個月，邱忠義涉及如此重大違法，竟被認定免懲戒。

王元隆懲戒案今出爐後，邱忠義案遭拿來對照，一個是基層檢察官因權勢性騷擾被免職，另一個是高院法官造假文件放人潛逃卻免懲戒，引發司法雙標的熱議。

法律界人士直言：「王元隆至少付出代價，但邱忠義的行為若發生在民間，早已構成偽造文書罪，甚至被收押，何以法官能逍遙法外？」更有律師指出，造假裁定直接動搖司法程序正義，可說比性騷擾更嚴重，「若司法官可以寫未來事實當理由及理由造假，那判決還有何可信度？」

