檢察官指「清清白白非廉價口號」！ 舉12人證詞認京華城不合規

台北地院今（12月15日）審理京華城案，從今日開始到周五為辯論程序，今日上午先行辯論的是檢察官。由於本案為首件公開播送的案例，因此在辯論開始前，審判長江俊彥先說明相關事宜後才由檢察官展開辯論程序。檢察官解釋京華城構成圖利的重點在其細部計畫並不符合通案性，且過往前來作證的12名公務員的說詞也均是如此，並強調有申請不等同合法，政府審核及放行的過程也同樣有可能違法。

在發表意見以前，檢察官先表示「看到有很多人都感冒，大家都辛苦了」並表示過去柯文哲時常把單一的法律案件綁上政治色彩，希望民眾可以跳脫個人對政治人物的喜好，直言「清清白白不可以只是廉價的口號」。隨後便引用知名著作「動物農莊」來比喻本案「某些動物比其他動物更平等，京華城比其他都市計畫案更平等」。

檢察官指出整起事件的源起在於京華城案被取消的120284平方公尺的樓地板面積，當時沈慶京甚至還親手寫陳情信給柯文哲。此外，檢察官也表示，京華城案細部計畫的韌性城市、智慧城市、宜居城市的容積獎勵，其實就是這120284平方公尺的變形，並指出沈慶京過去在本案出庭時，經常質疑為何要刪除120284平方公尺的樓地板面積，但實際上監察院已經說明此部份是屬於一次性保障。

檢察官說明，京華城案的細部計畫，違反法律保留、準用都更、平等原則，並指出過去包括北市都委會前執行秘書劉秀玲、邵琇珮等12名前來作證的公務員證詞都表明，京華城並不符合規定，而最大的問題在於「通案性」，擔憂若真的放行京華城案以後，其他人是否可以比照辦理。過程中，檢察官也提出7個容積獎勵案例，藉此說明申請容獎須合規，且京華城案的細部計畫就許多層面來講，皆為全國首例。

