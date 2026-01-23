檢察官揪團與吳乃仁大啖高級日料 職務法庭輕罰2個月月俸

台北地檢署檢察官徐名駒因與民進黨前秘書長吳乃仁等人赴高檔日本料理店飲宴，遭移送職務法庭議處。職務法庭今（23）日作出判決，對徐名駒處以罰款月俸給2個月，金額約40萬元，低於法務部建議的6個月月俸。

檢察官徐名駒揪團與吳乃仁共進高級日本料理。（圖／侯漢廷臉書）

事件起因於2025年1月初，民眾黨立委黃國昌公開指稱有5名檢察官在2024年12月底與吳乃仁一同用餐，花費高達6萬元。隨後新黨台北市議員侯漢廷在臉書公布狗仔偷拍照片，證實包括徐名駒在內的5名北檢檢察官，與人力仲介業者陳啟莊、吳乃仁到高級日本料理餐廳飲宴。此事爆發後引發政治效應，法務部長鄭銘謙雖立即要求北檢啟動行政調查，仍被叫到立法院接受質詢。

北檢調查後認定，這起飲宴主要為徐名駒與陳啟莊相約用餐，徐名駒邀請4名同事一同前往，眾人事先不知吳乃仁會到場，用餐進行到一半時才發現吳乃仁進入席間共同用餐。北檢最後將徐名駒送交檢察官評鑑，檢察官評鑑委員會決議將徐名駒移送職務法庭議處。

徐名駒是司法官38期結業的司法官，曾歷任新北、台北等地檢署。他在職務法庭調查時親自出庭應訊，宣稱與陳啟莊為舊識友人，自2022年起推動永續教育就多次與陳啟莊合作，甚至推出YOUTUBE影片。徐名駒表示當天是回請陳啟莊，一開始不知道吳乃仁會到場，事後也將餐費匯給陳啟莊，並非白吃白喝。他對本案牽扯到無關人士，包含鄭銘謙因此到立法院被質詢，感到深深抱歉。

法務部原建議罰徐名 駒6個月月俸。（示意圖／資料照）

法務部代表強調，檢察官有謹言慎行、潔身自愛的義務，應該避免給人不公正的印象以免影響司法廉潔。徐名駒已知陳啟莊邀約，竟還找了4名同事一同前往，形成「多名檢察官受他人高價招待的外觀」，分明是「慷他人之慨」。法務部認為此等行為違反《檢察官倫理規範》，情節重大，建請職務法庭對他判處罰款、數額為月俸給6個月。

職務法庭最終判決對徐名駒罰款數額為2個月月俸，大約為40萬元，遠低於法務部建議的6個月月俸。本案還可以再上訴。

