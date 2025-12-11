檢察官搞烏龍？竟起訴「已死亡」被告 台東法院怒裁不受理

台東地檢署爆發檢察官，起訴已死亡被告的烏龍案件。翻攝畫面

台東地檢署鬧出烏龍程序疏失，台東一名李姓男子9月間酒後駕車在關山鎮發生追撞事故，酒測值高達每公升1.55毫克，被依公共危險罪送辦。然而就在偵查期間，李男於10月1日死亡，但承辦檢察官未查明狀況，仍在10月8日將案件送至法院，形同對一名亡者提出公訴。

台東地方法院審理時發現，被告戶籍資料與前案紀錄皆明白載明死亡事實，根據刑事訴訟法規定，被告若於起訴前死亡，檢方應為不起訴處分，卻不得提起公訴。法院認定檢方程序明顯違法，儘管案件證據完整，包括酒測報告、現場照片及證人證述等，仍無須進行言詞辯論，逕行裁定公訴不受理。

法官指出，本案凸顯檢察官疏忽查核，被告死亡卻仍遭起訴，導致司法程序徒勞一場。



