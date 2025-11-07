檢察官摸帥警大腿噁稱「肉棒給我看一下」 判免除職務轉任檢事官

南投地檢署驚傳婦幼專組檢察官涉嫌對年輕男警性騷擾。(資料照，記者佟振國攝)

〔記者楊心慧／台北報導〕南投地檢署婦幼專組檢察官王元隆去年1月、4月間2度於檢察官研究室，偷摸年輕男警大腿及接近私密處，檢方偵辦認定犯罪事證明確，依違反性騷擾防治法將王起訴；懲戒法院今宣判，王元隆免除檢察官職務，轉任台中地檢署檢察事務官，並裁定停止職務。

王元隆事發後被調離婦幼專組，經投檢檢察長黃元冠指示迅速分案，發交給「自家人」婦幼專組主任檢察官承辦，雖是前直屬長官查辦部屬，但檢方過濾證據後認定有罪。

現年57歲的王元隆，為司法官學院38期結業，有一女，妻子已過世，受害男警22歲，二人年紀差距24歲。

檢方調查，王員長期任職投檢，涉利用案件偵辦機會，將該男警叫來地檢署，藉機撫摸大腿及非常接近私密的部位，還以「肉棒來給我看一下」等鹹濕言語、簡訊騷擾；檢方查扣相關影音紀錄及手機聯繫資訊等，認為犯罪事證明確。

王員否認犯行，辯稱為了談話方便才碰觸男警背部，未撫摸大腿，「肉棒」是男警同事對該警的稱呼，並非指生殖器。

懲戒法院今開庭，王元隆本人沒有到庭聽判；懲戒法院宣判，免除檢察官職務，轉任台中地檢署檢察事務官。

