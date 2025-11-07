檢察官摸男警大腿遭訴，懲戒法院判轉任檢事官。（示意圖，非當事人／pexels）

南投地檢署檢察官王元隆，任內涉嫌性騷擾1名男警員，多次傳有性暗示訊息，還動手撫摸男警大腿挨告，南投地檢署以違反《性騷擾防制法》提起公訴，王遭送懲戒法院議處。職務法庭7日判決免除他檢察官職務，轉任台中地檢署的檢察事務官。即日起王將停止檢察官職務，可上訴。

王元隆為司法官38期結業的司法官，現年55歲，喪偶，育有一子，辦案品質、為人處事的風評不錯。2024年初，王因為偵辦毒品案件，認識轄區1名帥氣男員警，員警小他30歲，但王多次傳送「ＸＸ給我看一下」、「好想去泡溫泉，陪我去」、「來補眼睛」、「如果願意的話以後案子隨你發揮」等含有性暗示的訊息。

另外，王也兩度在南投地檢署檢察官研究室內，觸摸男警的背部、大腿多次，男警不堪其擾，多次提出警告仍屢犯，決定提出告訴。

南投地檢署受理後，分案由婦幼組主任檢察官偵辦，全案火速偵查終結，2024年5月提起公訴。王最後賠償男警並道歉，男警撤回告訴，法院判決本案公訴不受理，王因此躲過刑責。

全案經檢察官評鑑委員會評鑑，檢評會決議將王送交懲戒法院職務法庭議處。今（7）日合議庭法官認為王的行為損害檢察官形象，有違職務倫理，判他免除檢察官職務，轉任台中地檢署檢察官。即日起停止王元隆執行檢察官的職務。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

