檢察官摸男警大腿「肉棒給我看一下」遭免除職務 他不服上訴遭駁回

時任南投檢察官王元隆偷摸男警大腿，遭免除檢察官職務，其不服提上訴遭駁回。（圖／報系資料照）

時任南投地檢署婦幼專組檢察官王元隆2024年1月與4月，2度偷摸年輕男警大腿，更對員警表示「肉棒來給我看一下」，被依違反性騷擾防治法起訴。懲戒法院職務法庭去年11月宣判免除王元隆檢察官職務，轉任台中地檢署檢察事務官，而王元隆不服提起上訴，職務法庭二審駁回其上訴。

回顧整起事件，年約60歲的王元隆於2024年間，利用辦案機會，把年僅20多歲的員警叫來地檢署辦公室內，卻趁機偷摸員警大腿，甚至還對員警表示，「肉棒來給我看一下」，後續還不斷以簡訊騷擾，讓員警忍無可忍。檢方後續查扣王手機，確認其犯罪事證明確，依違反性騷擾防治法起訴王元隆，王則辯稱「肉棒」是男警同事對當事員警的稱呼，非指生殖器。

王元隆遭送懲戒法庭後，一審法官認為王違反檢察官倫理，情節重大，有懲戒必要，審酌其違失情節，已不適任檢察官職務，後續也與員警以336萬元完成調解，並參加性別平等教育課程49小時，免除王元隆檢察官職務，轉任台中地檢署檢察事務官。

不過王不服判決，提起上訴，強調只是為了博取男警好感，才有言語上的失當，並未有實質違法執行職務行為，且雙方已完成調解，並撤回告訴，他也預計將在2027年退休，不應因輿論關注，不分情節輕重處以嚴厲懲罰，嚴重影響其退休權益，等同將其20餘年對檢察體系的貢獻全數抹煞，期望審酌其父親9旬高齡、癌症晚期，醫療費用龐大，尚有就學中女兒需要扶養，希望從輕改判申誡或罰俸處分。但職務法庭二審認為原判決適用法律無違誤，駁回其上訴。

