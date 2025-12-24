檢察官斥柯文哲犯後態度不佳 求刑28年6月

（中央社記者劉世怡台北24日電）北院審理京華城等案，今天全案辯論終結，定115年3月26日宣判。北檢檢察官今庭上說，柯文哲犯後態度不佳、一再聲稱遭受政治迫害，以髒話罵檢察官等，建請判處28年6月。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年底依貪污治罪條例違背職務收受賄賂、圖利、公益侵占與背信等罪嫌起訴前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇等11人，具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

台北地方法院審理後，自15日起進行言詞辯論程序，今天進行柯文哲、應曉薇及沈慶京答辯。庭訊進行量刑辯論時，檢察官表示，建請法院審酌柯文哲有起訴書所載犯後態度不佳情形。

檢方說，柯文哲於偵審程序一再聲稱遭受政治迫害、政治偵防，審判期間多次在法庭上以不當言詞或髒話辱罵檢察官，並向檢察官丟擲物品，又以其名義在社群網站張貼文章或圖卡，扭曲審判過程及到庭證人證詞、攻擊檢察官、法官及對其不利之證人，或容任支持者以包圍地檢署、網路恐嚇檢察官、法官等方式，對司法施加壓力。

檢察官表示，這種不尊重司法的做法，已經不僅是針對檢察官，包括地院法官、高院法官，都受到高度壓迫，史無前例，因此建請法院仔細審酌柯文哲的犯後態度，並就柯文哲行為，判處起訴書所載的刑度。

另一方面，審判長在庭上表示，依據刑事訴訟法新法規定，被告當法院審判期間停止羈押，得命被告於宣判期日到庭，如果被告並未到庭，法院可以逕行拘提，因此詢問檢察官及被告意見，檢察官就此回答應到庭，在庭的柯文哲、應曉薇及沈慶京，也同意，審判長諭知3人在宣判日須到庭。

京華城案被告當中，於法院審判期間停止羈押的人，包含柯文哲、應曉薇、沈慶京及李文宗，審判長日前在李文宗結辯時，也已告知上述情形。（編輯：龍柏安）1141224