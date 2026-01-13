檢察官林俊言不和解！小草工程師恐嚇「血債血還」 一審獲緩刑

臉書粉專「迷因台式民主」版主戴姓男子。（翻攝自當事人臉書）

臉書粉專「迷因台式民主」版主戴姓男子，以及一名林姓女子，涉嫌恐嚇偵辦京華城案的台北地檢署檢察官，並公開承審法官的個人資料。戴男、林女依恐嚇危害安全罪及違反《個資法》遭起訴，兩人皆認罪請求緩刑，不過被害檢察官林俊言不同意和解；台北地院今（13日）一審宣判，戴男、林女分別被判6月、5月有期徒刑，得易科罰金、緩刑2年。

回顧全案，台北市前副市長彭振聲妻子墜樓身亡，引發部分民眾黨支持者不滿，戴姓男子在經營的臉書粉專「迷因台式民主」，張貼京華城案檢察官、法官照片和姓名圖文，並要大家「記住他們的名字跟臉」；林姓女子則涉嫌在圖文加上「命債命還」並轉傳。北檢認定戴男和林女涉犯恐嚇危害安全罪及違反《個人資料保護法》，將兩人起訴。

戴男出庭全部，稱是因為對彭振聲妻子死亡感到憤怒，才會以激烈方式評論京華城案審理過程，有工程師背景的他表示目前無業，靠太太接濟，事發後自己與家人遭網友肉搜，妻子和小孩個資流出對家庭造成衝擊，請求給予自新機會；林女也坦承犯行，對於造成檢察官困擾深感抱歉，希望法院能給予重新開始的機會。

不過，承辦京華城案的被害檢察官林俊言不同意和解，外界推測緩刑仍有變數，台北地方法院今宣判，戴男判6月有期徒刑，得易科罰金、緩刑2年，半年內須向公庫支付10萬元罰金；林女判5月有期徒刑，得易科罰金、緩刑2年，半年內須向公庫支付8萬元罰金，兩人仍獲緩刑逃過一劫。





