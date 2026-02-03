檢察官林俊言涉威嚇沈慶京「不認罪就抽銀根」 檢評會：行為不當移請處分

威京集團主席沈慶京。資料照片

現任新北地檢署主任檢察官林俊言被威京集團沈慶京指控，在偵辦京華城案時，曾到醫院與其會面長達2小時，還威嚇沈若不承認行賄，銀行會抽銀根，甚至表明政治立場「你們中國人就是這樣想的」，檢察官評鑑委員會上周認林行為不當，花超過2小時與沈談話難認必要，最終決議將林俊言移請職務監督權人為適當處分。

檢評會指出，林俊言於2024年10月11日以「就訊」名義到台北醫院，和沈慶京在無錄音錄影情形下談話近2小時後，才開始錄音錄影並製作「行使緘默權」筆錄，談話間恫嚇「不承認行賄就把資料交銀行抽銀根」、「你們中國人就是這樣想的」，涉違反檢察官倫理等規範。

同年10月14日，沈慶京稱林俊言以「視察」名義臨時再到院，並以不認罪無法交保、企業受損等語脅迫認罪。10月18日沈慶京稱當日提訊到北檢後，林俊言不同意辯護人律見，並於庭前「單獨」與沈談話，再要求承認行賄，且要求勿讓辯護人知悉。

此外，沈慶京還控林俊言在訊問時提及媒體已披露內容，並稱有特定捐款消息外流，疑涉洩密。

對此，林俊言辯稱，10月11日到院主因考量沈慶京羈押後對關鍵問題緘默且有多重病症，住院期間提訊不便，且10月14日將開刀，故赴院「視察」；未錄音因「法無明文規範」；提及扣押土地與聯貸等，僅屬媒體已大幅報導事項，並無恫嚇。

林俊言還表示，10月14日再到院是擔心手術風險並補充法律權益說明，提供與貪污治罪條例、證人保護法相關的減刑規定紙本供參考。10月18日庭前到候訊室是確認術後是否能應訊，時間短暫，沒有再要求認罪；洩密部分也否認與記者接觸，並稱可能接觸卷證者眾，無從指向其本人。

檢評會認定，林俊言10月11日曾以函文向臺北看守所說明「訂於16時00分於臺北醫院訊問在押被告」，並請安排偵訊場地；當日約16時許至18時26分在院方提供會議室與請求人會面，先談話至18時23分始開始正式訊問並製作筆錄，且談話及訊問過程中，沈慶京三名辯護人均在場。檢評會並認為，從函文及行為態樣判斷，10月11日此行「主要目的應為訊問」，並非典型「視察」。

針對沈慶京指稱的言語部分，檢評會也確認林俊言在未作成筆錄的談話中，確曾提到「你們中國人就是這樣想的」，並提及涉案土地扣押、銀行團可能解約等內容。

檢評會調查，10月14日上午林俊言確到臺北醫院病房與請求人見面約10分鐘內，未正式錄音錄影，但書記官另行錄得約8分11秒音檔。檢評會勘驗後認為，對話內容主要是探詢手術並提示法條供參考，尚難認定為「不正之脅迫或利誘」。

另檢評會也引用10月18日偵查庭筆錄內容指出，請求人在庭上對「有無被強暴、脅迫、利誘等不正情形」的回答前後不一，但其所指「利誘、脅迫」核心，仍與檢方提示法定減免規定有關，檢評會認為這屬法律制度之告知與說明。

檢評會認定，10月18日請求人抵達臺北地檢署候訊室後，林俊言確曾先單獨會面，且曾指示法警不使辯護人知悉其先行會面；但由於當時抵達時間及會談長短（請求人稱逾30分鐘、林俊言稱5至10分鐘）難以確認，談話內容亦無錄音錄影，無從全面重建。

不過檢評會認為，即便林俊言稱為確認術後狀況，相關確認亦可在偵查庭開始前於法庭內進行，未必有庭前單獨會面的必要；且若目的為確認健康狀況，談話範圍應限於此，不宜延伸至案情與程序上權利討論，更不應指示不讓辯護人知悉。然而，檢評會仍認為其情節尚未達「重大」程度，因此不成立法官法所定應付評鑑事由。

對於沈慶京指控洩密，檢評會指出，媒體報導的消息來源難以特定，且相關媒體記者未到會說明；另連請求人曾任辯護人亦表示無法指認由何人洩漏，因此無法認定林林俊言違反偵查不公開規定。最後檢評會結論：沈慶京請求不成立，但將林俊言移請職務監督權人為適當處分。



