檢察官林俊言被申訴「不正訊問」不成立 沈慶京批輕放
即時中心／徐子為報導
台北地檢署偵辦京華城案，承辦的新北地檢署主任檢察官林俊言被威京集團主席沈慶京指控「不正訊問」，請求個案評鑑。檢察官評鑑委員會決議出爐，移請新北地檢署為適當處分。對此，沈慶京今（3）日發聲明表示，批檢評會不敢直接決議移付懲戒，顯然是輕輕放下，令人遺憾。
沈慶京表示，檢評會決議書詳實記錄林俊言違法偵辦的事實，證實檢察官濫權與檢察體系的墮落，更直接證明偵辦京華城案的檢察官如何以違法手段，試圖編造政治劇本，並在違法事證確鑿後，依然獲得檢察制度的包庇與升遷。
沈慶京表示，他一生講話算話、守信用，這是他的立身之本，林俊言檢察官曾在偵訊中自承看過他的自傳「突圍」，深知誠信對他而言重於生命，批評林用這份誠信，試圖對他進行利誘與恐嚇，逼他做違背良心的事。
沈感嘆，在北檢和林俊言的操作下，司法權力已淪為摧毀經濟的重錘，鼎越開發作為一家公開發行公司的子公司，具備獨立法人人格，即便檢方對他個人有所質疑，根據憲法上的比例原則，也不應無端扣押鼎越公司名下的京華廣場土地。
沈表示，當初扣押土地的關鍵理由是基於前董事長朱亞虎的證詞，但朱亞虎早已解任，且其涉及案情的陳述已被推翻，林俊言明知證據薄弱，卻仍執意扣押，導致銀行團因司法壓力而抽銀根，進而引發公司瀕臨解散。
沈批評，檢評會證輕放林俊言，是檢察體系的集體墮落。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」
原文出處：快新聞／檢察官林俊言被申訴「不正訊問」不成立 沈慶京批輕放
更多民視新聞報導
中低收入戶竟收到「過期近8年白米」 桃園區公所稱「標錯」
拚連任！民進黨中執會明天二度提名屏東周春米、澎湖陳光復選縣長
拚全壘打！民進黨台中市議員將提名32席 明天起領表登記
其他人也在看
陳其邁怒發聲！清潔員撞老夫妻不道歉「竟還出手痛毆」 下場出爐了
即時中心／黃于庭報導高雄環保局有名馬姓清潔員，日前逆向騎電動車撞倒7旬老夫妻，惡劣的是，他不僅未道歉，反而情緒失控出手毆打對方，連前來幫忙的簡姓大學生都遭攻擊。全案依傷害罪移送地檢署，馬男訊後無保請回。高雄市長陳其邁今（3）日於市政會議表揚該名男大生，並強調這種行為非常不應該，並移送考績會議處。陳其邁表示，簡姓同學見義勇為，非常地冷靜跟勇敢，進一步阻止危害擴大，並幫助阿公、阿嬤免於受到傷害，值得肯定，因此市政府進行表揚。此外，鳳山國中江姓同學，日前協助弱勢朋友過馬路，即便當時已經紅燈，但他還是體現善良與勇敢，幫助弱勢市民安全通過。男大生簡司宇（條紋襯衫者）日前見義勇為，在路上協助壓制毆打一對夫妻的馬姓男子，今（3）日接受陳其邁頒獎表揚。（圖／高雄市府提供）針對馬姓清潔員攻擊行為，陳其邁指出，環保局立刻進行懲處，除了先前已暫停他的工作之外，也移送考績會議處。至於馬男去（2025）年10月曾拿磚頭試圖傷害，市府有接過檢舉嗎？他則回應，馬男這次的行為是在下班期間發生，「非常非常不應該」，就其不當行為的部分，環保局先行議處，另涉及刑事犯罪的部分，也希望檢方儘速釐清。陳其邁強調，市府也把簡姓同學見義勇為、相關蒐集到的證據，移送給檢方進行釐清，後來衍生彼此互告的事情，就交由司法釐清。而有關馬男訊後無保請回，他也僅簡單說明「這個都交由司法釐清跟判斷」。對此，該名男大生受訪時談到反被馬男提告，他也坦言擔心是一定會的，不過自己當下沒有反擊、只有制伏，而能否告成就看台灣司法，「台灣法律就是這樣，希望之後會改正」。原文出處：快新聞／陳其邁怒發聲！清潔員撞老夫妻不道歉「竟還出手痛毆」 下場出爐了 更多民視新聞報導5車車禍！國1貨車翻車釀1傷 後方轎車沒注意又撞上把台灣人當塑膠？國民黨執意迎合中共 陸委會火大曬「這規範」反擊獨家／宣誓就職心慌慌？他爆料3白委認了「再當小藍只有滅亡」
丟包害命狠運將1／行車紀錄曝狠司機惡劣行徑 丟包開車1分鐘後才報警
1月25日凌晨2點20分，警方接獲1名多元計程車司機林宇浚報案，說有人倒在台64高架快速道路上，警方趕抵現場時，倒臥在內線車道的男子已明顯死亡，他慘遭4車撞擊，頭部嚴重受創，肢體多處骨折。
影/結帳排隊吵起來！高雄超商45歲女竟遭73歲阿嬤打倒在地
不是比較年輕就一定贏喔！高雄市鼓山區昨天（1日）發生一場「女人的戰爭」，一位45歲中年女子跟73歲阿嬤，在超商裡因為結帳排隊問題吵架跟打架，結果中年女子被打倒在地。
侯怡君、蕭大陸正面對決小三風波！ 張金鳳庭上怒轟：沒有一句是真的
蕭大陸證稱，自己在拍攝九龍傳說前1個月左右，就和張金鳳分手，但與侯怡君在一起是在戲劇播出以後，結束的前3周至1個月以前發生的事，兩段感情之間相差半年左右。蕭大陸解釋，會很清楚這個時間點，是因為當時製作公司有談九龍傳說的續集簽約，但因為不想和同戲的女主角有感情...
光明燈人人能點？太歲燈專屬「這生肖」才有效！
歲末年初是點燈祈福的熱門時節，但光明燈與太歲燈的區別常讓民眾困惑。光明燈，又稱平安燈，象徵光明順遂，旨在祈求整體運勢，包含健康、人際與生活順利，不分生肖年齡皆可點，是尋求年度心安的普遍儀式。而太歲燈則專為「犯太歲」者設計，旨在化解流年沖煞，祈求平順、減少波折。廟宇多建議，犯太歲者可優先點太歲燈，再依需求加點光明燈；未犯太歲則單點光明燈即可。點燈不只是宗教儀式，更是自我整理與安定人心的傳統信仰體現，
離奇！昨女童猝死 新北同戶7人「一氧化碳中毒」送醫
社會中心／馬聖傑、吳培嘉 新北市報導新北市土城區一處公寓民宅，清晨傳出三大四小，一共七人一氧化碳中毒！據了解，是陽台熱水器，通風不良釀禍，好險所有人送醫沒生命危險，但離奇的是，前一天下午，同一戶住處的11歲女童，因不明原因，在家身亡！目前初步排除外力介入，死因有待相驗，至於兩起案件是否相關，有待釐清。救護車，十萬火急開進巷弄內，因為傳出公寓民宅，多人一氧化碳中毒！警方到場拉起封鎖線，因為這戶人家，不只傳出一氧化碳中毒事件！週一下午，家中的11歲女童，不明原因在家中身亡。離奇！昨女童猝死 新北同戶7人「一氧化碳中毒」送醫。（圖／民視新聞）附近住戶：「說（媽媽）要叫她起來吃飯吃午餐，那個時候就往生了，說送下來的時候有CPR啦，那個小女生漂亮漂亮的乖乖的，她阿公來的時候我們都會打招呼。」離奇意外發生在新北市土城區，沿和路一處五層樓公寓，時間倒回週一下午，11歲女童睡午覺時，媽媽準備叫她吃午餐，卻發現人叫不醒，緊急送醫，已經回天乏術！女童身體沒外傷，初步排除外力介入！只是到了週二清晨四點多，家中卻傳出一氧化碳中毒事件！家中三大四小中毒，年紀最小未滿5歲，好險所有人送醫，沒生命危險！警消初步勘驗，是家中陽台放置的熱水器，通風不良釀禍！消防到場測一氧化碳數值，37ppm已經超標！離奇！昨女童猝死 新北同戶7人「一氧化碳中毒」送醫。（圖／民視新聞）附近住戶：「說有兩個小孩也送去醫院，救護車有送人上去，（有些人）還能自己走，孫子牽著去那邊坐救護車。」法醫高大成：「法醫來驗如果看得出來一氧化碳中毒，我們台灣最多的就是熱水器，所以一定會說你的熱水器有問題。」從今年一月統計到二月初，全台一氧化碳案例數一共有五件，熱水器安裝必須遵守五要原則：要安全品牌、正確型式、安全安裝、定期檢修、保持通風！不過家中11歲女童，為何在一樣化碳外洩前身亡，還有待相驗釐清。原文出處：離奇！昨女童猝死 新北同戶7人「一氧化碳中毒」送醫 更多民視新聞報導台中男闖康是美「拿安全帽猛砸貨架」 警方制伏後依毀損罪送辦毛嘉慶傳騷擾女黨工 民眾黨中評會認有調查必要：暫停該選區初選民調台積電工程師是「攝狼」！偷拍妻子友人、持未成年性影像仍免坐牢
廣播辱罵「醫院害死人」 院方告到底：絕不和解！
生活中心／李筱舲報導去年一名長期洗腎的男子，因不滿醫護人員打針疼痛，竟持廣播器材在醫院廣播「院長害死我家人」等不實言論，遭院方提告。近期法院判決出爐，認定該男行為涉及公然侮辱，判處拘役4個月，可易科罰金12萬元。對此該醫院副院長強調，院方堅持醫療暴力零容忍，縱使被告多次表達和解意願，院方仍嚴正拒絕，以捍衛醫護同仁的工作環境與尊嚴。
媽祖同意了 白沙屯媽祖擲筊決定4/13南下進香全程八天七夜
苗栗白沙屯拱天宮媽祖一年一度徒步南下雲林北港朝天宮進香，去年報名香燈腳人數逼近33萬人再創歷史新高。拱天宮今天（2日）下午1點依古禮進行擲筊，現場全程直播吸引上萬信眾收看，最後擲筊結果訂於4月13日出
勞動基金大進補！新制勞退2025年大賺7469億元再創新高 勞工平均分紅近5.9萬元
受惠台股驚驚漲，勞動基金也繳出亮眼表現。勞動基金運用局今（2）日公布2025年12月勞動基金績效，單月大賺1,415億元；全年收益高達1兆1,177億元，收益率達16.06%，整體勞動基金規模為7兆7,925億元。其中，新制勞退基金賺7,469億元，再創歷史新高，若以目前參與收益分配的有效帳戶1272萬戶計算，每位勞工平均可分紅約5.87萬元。
怪男爬百萬轎車「惡踩凹車頂」 車主怒提告｜#鏡新聞
台北市信義區的地下停車場，有車主發現自己的愛車受損，沒想到調閱監視器一看，居然是有男子趁著凌晨沒人的時間，爬上百萬轎車，接著踩踏車頂，造成凹損，車主已經提告。
愛車停信義區停車場竟遭陌生人攀爬 車頂凹陷
北市一名男子，日前上班時把車停在信義區某地下停車場，沒想到要牽車時，驚見車身有掌痕和鞋印，抬頭一看不得了，車頂凹陷變形，事後報警並調閱監視器，竟然發現是陌生人所為。 #信義區 #停車場 #車頂凹陷 #監視器
詭！土城一家7口一氧化碳中毒 同戶前一天才傳女童猝死｜#鏡新聞
新北市土城區一處民宅今天(2/3)凌晨4點多發生一氧化碳中毒事件，造成了一共有7名住戶送醫，其中有三名孩童年紀不到5歲，所幸經治療後已經沒有大礙。而他們家中畫面也曝光，疑似就是熱水器安裝位置不通風，又緊鄰房間，才導致危險情形發生。
違規被按喇叭「嚇到犁田」！ 惱羞哥衝回家拿西瓜刀追人
社會中心／馬聖傑、洪國凱 新北市報導惱羞成怒，竟然掏出西瓜刀恐嚇！新北市三重區徐匯中學一帶，昨天（週日）晚上11點多，一名男子騎車右轉時，忘了打方向燈，後方騎士險些撞上，按喇叭提醒，沒想到這一名男子惱羞成怒，趁員警到場前，衝回家拿西瓜刀，回到現場要跟駕駛理論！目擊民眾，看到他拿著西瓜刀追人，嚇了一大跳！深夜大馬路上，一名穿著雨衣的男子，手持超長西瓜刀，一邊揮舞，一邊向對方叫囂！過沒多久，他更朝後方跑了過去！男子東張西望繼續找人！監視器捕捉到，他在找的，就是這對情侶！情侶檔嚇壞，在馬路上死命狂奔！警方獲報趕到現場。員警vs.失控男子：「你先站旁邊站旁邊，怎樣不是很兇，過來啊，剛剛不是很兇。」違規被按喇叭「嚇到犁田」！ 惱羞哥衝回家拿西瓜刀追人。（圖／民視新聞）持西瓜刀的男子，見到員警到場，還是相當囂張！大吵大鬧，還持續對在一旁的情侶檔叫囂！民視記者馬聖傑：「持刀的男子，就是因為在這個路口，右轉的時候沒打方向燈，他不滿被後方騎士叭了一聲，因此他心生不滿，直接衝回家拿西瓜刀出來。」遭追女子：「他騎車要右轉，然後完全沒有打方向燈，差點撞到我男朋友，男朋友就按他喇叭他就自摔，等警察的過程他又突然消失，看到他手上拿一支，大概有60公分的大刀，然後我們兩個一看到直接往後逃。」違規被按喇叭「嚇到犁田」！ 惱羞哥衝回家拿西瓜刀追人。（圖／民視新聞）糾紛發生在新北市三重區，徐匯中學附近，週日晚上11點多，畫面中拍到，這喇叭聲一按，讓32歲的龔姓男子，嚇到自摔犁田！他心生不滿，跑回家拿了西瓜刀、鐵棍，回到現場要釘孤支。遭追女子：「整個很莫名其妙，上一個路口，就已經有發現他怪怪的，就是突然暴衝，然後騎得很可怕。」被喇叭聲嚇到自摔，惱羞成怒掏西瓜刀，這下場就是被依恐嚇罪法辦。原文出處：違規被按喇叭「嚇到犁田」！ 惱羞哥衝回家拿西瓜刀追人 更多民視新聞報導她拍片影射「暗S高市」！網怒轟：別敗壞台灣名聲快訊／台南男陳屍住處「胸口明顯槍傷」 警急追查柯建銘怒了！吳子嘉稱拚連任總召向賴清德要債 喊告開嗆：其心可議
一家七口「一氧化碳中毒」 14小時前11歲女童「離奇身亡」
社會中心／馬聖傑、吳培嘉 新北市報導新北市土城地區一處公寓民宅，今天凌晨，傳出三大四小，一共七人一氧化碳中毒事件！初步瞭解，可能是家中熱水器設置在沒有通風的陽台，導致意外發生！好險7人送醫，沒生命危險。但離奇的是，前一天下午，家中11歲女童，離奇身亡！法醫相驗遺體，發現女童疑似也是一氧化中毒身亡！家人難掩悲傷情緒，來到殯儀館配合相驗，11歲女童離奇在家身亡，相驗後發現她口吐白沫、腹部腫脹，屍斑呈桃紅色，不排除是一氧化碳中毒！附近居民：「說要叫(女兒)起來吃午餐，那時候說送下來的時候在CPR，那個女生漂亮漂亮的乖乖的，還說有兩個小孩也送(醫院)，有人送上救護車，後面我就不知道了。」一家七口「一氧化碳中毒」 14小時前11歲女童「離奇身亡」。（圖／民視新聞）但沒想到，女童週一死亡，週二清晨，同一戶人家又出狀況。救護車緊急抵達民宅，凌晨四點多，消防接獲，新北市土城區這處公寓民宅，7人一氧化碳中毒事件！只是11歲女童才剛離世，怎麼時隔14個小時，全家一氧化碳中毒！女童姑姑：「可能是我們那個(屋內)太密閉了，太晚發現了。我們去醫院，然後醫院測出也是一樣是(一氧化碳)中毒。」還原事件時間軸，週一下午，11歲女童睡午覺時，媽媽叫不醒！緊急打電話叫救護車，沒想到送醫宣告不治！一家人當天忙著處理後事，比較晚回家，週二清晨，家中三大四小，開始身體不適！送醫後發現是一氧化碳中毒！消防到場檢測一氧化碳數值，37ppm，已經超標。原來家中熱水器，設置陽台，沒通風，導致無色無味的一氧化碳，瀰漫家中！一家七口「一氧化碳中毒」 14小時前11歲女童「離奇身亡」。（圖／民視新聞）法醫 高大成：「會比較遲鈍去感受到這個問題存在，真的一氧化碳漏出來的話，你還在睡覺穩死的，沒人會醒過來就會一直睡下去了，睡到不省人事，所以很危險。」一氧化碳導致全家中毒，11歲女童前一天身亡，會不會當時家中就開始瀰漫一氧化碳？詳細死因，還有待釐清。原文出處：一家七口「一氧化碳中毒」 14小時前11歲女童「離奇身亡」 更多民視新聞報導牙醫送紅包告別女員工！下秒竟「摘罩強吻」結局曝5車車禍！國1貨車翻車釀1傷 後方轎車沒注意又撞上勇消詹能傑今公祭 同袍泣不成聲：知道我們多想你嗎
出事了！日本重量級天團成員家中搜出大麻遭逮 緊急取消20週年演唱會
就在8日即將登上日本武道館開唱前夕，日本樂壇驚傳震撼彈！以經典名曲〈My Way〉紅遍亞洲的百萬組合「Def Tech」，其成員Micro（本名西宮佑騎）因涉嫌持有大麻，昨（2日）遭到警方當場逮捕，經紀公司緊急宣布，原定舉辦的出道20週年紀念演唱會取消。
勞動基金去年大賺1兆1177億 新制勞工平均分紅5.78萬
勞動基金114年投資表現亮眼，全年獲利新台幣1兆1177億元，也是連續兩年收益數破兆元。其中，新制勞退收益數為7469億元，以目前參與收益分配的有效帳戶數估算，平均每名勞工帳面可分紅5.78萬元。
不滿警開槍誤殺姪「判無罪」 婦致電高院恐嚇「遭判5月」
新北市 / 綜合報導 2022年3月，新北市中和警方發現掛著偽造車牌的賓士車，不過這違規駕駛不但不服攔查還一路蛇行闖紅燈，警方對車輛連開3槍，意外導致後座鍾姓男子中彈身亡。當時開槍的張姓員警被依過失致死罪起訴，二審判無罪確定，不過鍾姓死者的姑姑不服，居然遷怒於二審的林姓審判長，還打電話到高院恐嚇，說自己已經找黑道購買槍枝，北院依妨害公務罪將她判刑5月，全案還可上訴。深夜街頭喇叭聲格外刺耳，不僅如此還傳來槍響，3聲槍響劃破天際，這是2022年3月，新北市中和警方巡邏發現掛著偽造車牌的賓士車，不服攔查員警開槍，讓後座乘客身亡如今又傳出案外案，監視器清楚拍下，當時駕駛疑似心虛拒檢逃逸，還一路蛇行連闖12個紅燈，警方圍捕對車輛連開3槍，沒想到當時坐在後座的鍾姓男子，頭部中彈緊急送醫仍然不治。員警VS.林姓違規駕駛(2022)說：「為什麼要跑。」當時張姓員警被依過失致死罪起訴，最高法院於2024年9月，判張姓員警無罪確定，不過現在傳出案外案，鍾姓死者的姑姑不服，遷怒二審的林姓審判長，2024年11月15日打電話到高院恐嚇，已經找黑道購買槍枝，北院依妨害公務罪，將她判處5月有期徒刑，全案還可上訴。鍾姓死者母親(2022)說：「所長還跟我承認說，他們的員警是誤射，他(死者)本來是預計今年(2022)，要跟女朋友結婚，還打電話跟我說他要結婚了。」死者母親當時受訪，好幾度哽咽說不出話，死者父親也一度申請國賠，即便判決無罪，死者姑姑恐嚇法官，反倒讓自己也吃上刑責。 原始連結
27年清潔隊員…揍老夫妻吐血「無保請回」！竟反咬告英勇男大生
做好事惹得一身腥，法官是不是正在告訴社會法律沒站在正義這方？上個月30日一名頭頂納粹卍字符號安全帽的55歲馬姓男子，騎乘電動自行車，逆向衝進高雄楠梓區一處地下道，正面撞上挽手老夫妻，聽聞對方要報警，將人揍到吐血，路過的21歲簡姓男大生見義勇為上前攔阻也被襲擊，臉上留下血跡斑斑的疤痕。馬男身分被起底，是當地頭痛人物，平時擔任環保局清潔員，有27年資歷，被依現行犯移送法辦；未料，訊後無保請回，更離譜的是，他反告男大生傷害，由於提告是馬男的權利，警方已將全案移送地檢偵辦。
黑尾鷗纏繞釣線.保麗龍影響行動 鳥友盼救援
台東縣 / 綜合報導 最近有民眾在台東卑南溪口拍攝到一隻黑尾鷗，身體疑似被釣線及保麗龍緊緊纏住，影響牠的正常行動。對此，鳥友們非常不捨，也觀察到這隻黑尾鷗，大部分時間都是形單影隻站在溪口內側，偶爾試圖要跟同伴群飛，因為身上異物干擾，起飛一下子就降落，已經影響到飛行及覓食能力。希望相關單位救援，避免憾事發生。 原始連結
路見不平助被打老翁 男大生見義勇為受表揚
南部中心／陳凱茂、陳芷萍 高雄市報導高雄一名男大生見義勇為，看到有老人遭人毆打，立即上前幫忙，奮不顧身的英勇事蹟也感動市長陳其邁，3日上午特別在市政會議上予以表揚，另外，幫助身障者過馬路的鳳山國中江姓同學，也一併受到表揚。簡姓男大生見義勇為，看到有老人遭人毆打，立即上前幫忙。（圖／民視資料）拍拍肩膀，表達肯定，高雄市長陳其邁在市政會議上特別公開表揚簡姓男大生的勇敢行為。高雄市長陳其邁：「我們簡姓同學見義勇為，也表現非常的冷靜跟勇敢，進一步阻止危害擴大，也幫助了我們的阿公跟阿嬤免於受到傷害，這值得我們肯定。」簡姓男大生：「很榮幸今天可以在這邊被表揚，然後也希望大家都可以見義勇為，然後要買那個防狼噴霧器。」脫下口罩，嘴角上方和下巴處都還貼著貼布，簡姓男大學在上個月底行經高雄楠梓惠民捷道時，看到一名男子正在對一對銀髮夫妻施暴，立即上前去幫忙，壓制過程中也受了傷。事後證實動粗的男子是高雄市環保局的馬姓清潔隊員，環保局立即將他停職，送考績會議處，但馬姓清潔隊員卻要反告男大生傷害。協助身障阿伯過馬路的鳳山國中江姓同學（右二），也接受高雄市長陳其邁（左二）的表揚。（圖／民視新聞）簡姓男大生表示，「擔心是一定會的，但是我也沒有去反擊，就只有讓他不要動而已，要告我是他的權益。他被無保飭回，台灣法律現在就是這樣子，希望以後能改善。」簡姓男大生父親：「心情難免會擔心，但是這也是我們家的驕傲。」簡姓男生表示，他也一定會對對方提告傷害，不會讓惡人先告狀。同時間受到表揚的還有日前協助身障阿伯過馬路的鳳山國中江姓同學，陳其邁還額外加送了一隻高雄熊給他，感謝他的善良。鳳山國中江姓同學回憶當時情況，「快要紅燈了，然後他在那裡就是比較慢，然後我就怕說他被撞，想說我這樣比較明顯，然後就擋，就是站在他旁邊，然後跟著他過馬路。」兩位學生的善行義舉，充份發揮社會溫暖良善的一面。原文出處：路見不平助被打老翁 男大生見義勇為受表揚 更多民視新聞報導全國最大里7月分拆成4里 "福檳"諧音"扶殯"被嫌棄美濃大峽谷案水落石出！主嫌竟曾陪柯志恩會勘 檢方起訴理由出爐惡劣清潔隊員痛毆老夫婦！正義男大生救援也被揍