檢察官林達呼籲建構法界國安法制共識 (圖)

[Newtalk新聞] 自10月25日開始為期三周的「2025高雄眷村嘉年華」活動已累積近七萬人潮，壓軸場今(8)日在岡山樂群村登場，高雄市長陳其邁出席開幕式，與中央及地方民意代表與在地團體，一同將竹簍的黃豆倒入製作豆瓣醬的大醬缸中，象徵政府民代與在地眷村夥伴，一同為岡山注入希望與力量，期待岡山另一階段新航程即將起飛。 陳其邁表示，岡山是北高雄的重要市鎮，相關建設持續推動，眷村的修復更是不曾停歇；在搶先參觀甫修復完成的樂群村4號時，大讚環境優美，並同時宣示市府也持續向中央爭取8.5億元的經費進行全面修復，明年底醒村將全面完工開放，打造醒村及樂群村成為岡山地標型文創聚落指日可待。 陳其邁同時感謝在地立委已爭取超過3億的岡山眷村修復經費，並持續推動地方建設進行，目前岡山運動中心落成、捷運紅線往北延線經路竹至台南高鐵、岡山文化中心翻修廣場鋪面以及國際級設計的岡山新行政中心工程將於明年動工，共同推動岡山邁向文化與生活品質的全新高度。 高雄市政府文化局表示，樂群4號於今年修復並進駐商家，是岡山眷村再生新力的重要里程碑。這次於村內設計了樂群4號修復特展，讓民眾近距離看到每磚瓦所堆砌、重組的時光記憶

新頭殼 ・ 5 小時前