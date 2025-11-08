檢察官林達呼籲建構法界國安法制共識 (圖)
台北地方檢察署檢察官林達8日呼籲，除增設國安專庭，也應開展國安法制研究學門，建構法界對國安法制的共識，並應用到判決實務基礎。
中央社記者吳書緯攝 114年11月8日
