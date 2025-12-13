檢察官欠便當錢險吃「霸王餐」 70元拖3個月才還

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

高雄地檢署一名洪姓檢察官日前在員工餐廳買便當，結帳時因身上現金少了70元，老闆娘看在他是檢察官的份上，允許先欠著。沒想到這筆小小的「便當債」一拖就是3個月，餐廳頗有微詞，事件曝光後，洪姓檢察官才趕緊補上。

高雄一名檢察官拖欠70元便當錢長達三個月。（示意圖／資料照）

據悉，事發於今年9月，檢察官當時拿了價值270元的飯菜，卻只付200元，承諾下次再補。結果他遲遲未再現身餐廳，欠款也未清償，讓員工餐廳忍不住向檢方高層抱怨。消息傳開後，洪姓檢察官在同事提醒下立刻還清，避免「霸王餐」爭議繼續延燒。

洪檢察官隨後在內部群組發出聲明致歉，解釋因家庭變故、小孩生病及專案繁忙，一時疏忽忘記此事，並強調已親自處理，對造成誤會深感抱歉。

