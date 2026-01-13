檢察官洩密詐團律師男友！吳亞芝僅罰俸10個月 法務部上訴建請免職

社會中心／陳韋劭報導

桃園地檢署候補檢察官吳亞芝涉嫌將未公開的書類以通信軟體「對話方式」透露給律師男友朱一品，事件曝光後吳亞芝遭監察院彈劾，法務部將她送懲戒。懲戒法院審理後，判吳女罰俸10個月。法務部認為處分過輕，今天提起上訴，建請免除吳女檢察官職務。

全案源自於台北地檢署偵辦鄭鴻威「軍師團」涉嫌洩密給詐團，牽扯出16名律師參與，其中律師朱一品的女友，就是桃園地檢署的候補檢察官吳亞芝，她將偵辦案件曾製作的表格、起訴書及當事人書狀，拍攝部分節錄內容後傳送給男友，且未遮掩當事人姓名等個資。

廣告 廣告

監察院指出，吳亞芝非公務使用「法務部單一窗口之書類檢查系統」查詢共8筆資料，又知悉男友將偵訊筆錄大要提供給詐騙集團律師，涉犯洩密等罪，未依刑事訴訟法第228條第1項規定偵辦，均核有重大違失。監察院13位審查委員全數通過提案，全案移送懲戒法院審理。

職務法庭審理時，法務部建議免除檢察官職務轉任檢察事務官，監察院要求免除檢察官職務。職務法庭認為吳亞芝嚴重影響檢察官公正執法的形象與信譽，情節重大，有懲戒必要，但還不到不適任檢察官的程度，判決吳亞芝罰款，數額為現職月俸給總額10個月。可上訴。

法務部認為吳亞芝僅罰俸10個月處分過輕，今天提起上訴。再次建請免除吳女檢察官職務，轉任檢察事務官。

更多三立新聞網報導

北捷中山站攝狼現身！偷拍裙底風光被抓包 手機藏600張不雅照

疑女友出軌「老司機」！綠帽男醋勁大發 砸小黃洩憤遭逮

宜蘭驚悚車禍影片曝！騎士「飛天3米」撞反光鏡重傷 汽車失控衝水溝

印度「殺人象」現蹤！10天奪22條人命 夜襲民宅一家6口慘遭滅門

