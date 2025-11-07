檢察官涉性騷男警！傳「性暗示簡訊」、鹹豬手摸大腿 他慘挨告下場曝光

記者林盈君／台北報導

原擔任南投地檢署的55歲王姓檢察官，挨告涉嫌對男警員性騷擾，不但多次傳送性暗示簡訊，甚至伸出鹹豬手摸男警的大，被依違反《性騷擾防制法》提起公訴。今（7日），懲戒法院職務法庭作出判決，免除其檢察官職務，轉任台中地檢署檢察事務官，另裁定即日起，停止王男檢察官職務。可上訴。

王姓檢察官涉嫌性騷男警，遭免除檢察官職務。（示意圖／Pexels）

據了解，王男平時工作現優異，未料卻爆出涉嫌性騷擾，他於去年間，因偵辦一起毒品案件，認識小他30歲的一名男警員，期間，王男不斷傳送「性暗示簡訊」，甚至伸出鹹豬手，觸摸男警的背部、大腿等處，遭男警忍無可忍提告。

南投地檢署偵結，於去年5月間，依違反《性騷擾防制法》對王男提起公訴，雖然之後王男與男警達成賠償和解，男警也撤回告訴，但全案仍交由檢察官評鑑委員會評鑑，王男被送懲戒法院職務法庭議處。

今（7日），職務法庭作出判決，合議庭認為王男損害檢察官形象，有違職務倫理，因此免除檢察官職務，改任台中地檢署檢察事務官，並裁定即日起，停止王男檢察官職務。

