檢察官涉權勢性騷 判免除職務轉任檢事官

懲戒法院書記官長林玉苹對此說明，「被付懲戒人的違失行為，已經嚴重損害檢察官職位榮譽及尊嚴，造成社會對檢察官整體評價的貶抑，及減損對其從事檢察官職務的信任，已不適任檢察官職務。」

民間司改會法律政策部主任呂政諺認為，「婦幼專組的檢察官涉犯突襲觸摸罪還有性騷擾，其實是很大的警訊，地檢署處理案件的公信力可能會受影響，所以就這部份我們認為還是要加強培訓。」

全案發生在2024年間，雖然王元隆坦承他的違失行為，但懲戒法院認為，他對於構成性騷擾的刑事犯罪規範，應具有一定認識，卻利用職務機會權勢性騷，導致被害人身心受害等理由，有懲戒必要。

另外，他也被檢方起訴，不過日前已獲被害人原諒，雙方調解成立、支付賠償等原因，被害人撤回告訴，在刑事部分已判決公訴不受理。