檢察官被國台辦列為「台獨打手幫兇」 法務部重砲回擊

法務部長鄭銘謙。呂志明攝



因為偵辦多件共諜案，捍衛台灣國家安全盡心盡力的台高檢署檢察官陳舒怡，遭中共國台辦點列為「台獨打手幫兇」，依法終身追責。對此，法務部今日下午發出3點嚴正聲明，法務部長鄭銘謙也站出來表示，全力支持台灣司法官的公正執行，守護台灣司法主權，並確保檢察官的人身安全。

鄭銘謙指出：「法務部堅定地捍衛我們司法主權，我們要嚴正譴責任何恫嚇台灣司法官的行徑，我們要全力支持台灣司法官的公正執法，守護台灣的司法主權。」

法務部常務次長黃謀信。呂志明攝

法務部則由發言人、常務次長黃謀信做出3點回應：「第一，我國的司法主權絕不容侵犯。第二，檢察官依法追訴犯罪，執行法律，法務部絕對予以支持。第三，本部也要求所屬各檢察署，確保檢察官的人身安全，對於如果有在地協力者涉及犯罪，也要予以嚴逞。」

