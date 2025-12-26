檢察官變詐團啦啦隊？ 鼓勵男友「打進圈子」免罰

檢察官吳亞芝捲詐團違失案，今判決罰俸10個月約百萬餘元。（翻攝桃園市政府網站）

懲戒法院職務法庭今（26日）針對桃園地檢署檢察官吳亞芝違失案，判決罰俸10個月約百萬元；仍可上訴，判決理由詳列她私傳書類個資給男友等違失，但對於監察院彈劾最重的部分，即吳亞芝涉嫌鼓勵律師男友朱一品打入詐騙集團圈子，且知道男友涉犯洩密洗錢卻未主動移送偵辦一事，職務法庭以屬「表達對男友事業的關心與支持」等理由不予懲戒，引發法界是否為官官相護及檢察官變詐團啦啦隊的熱議。

監察院今年3月彈劾指出，吳亞芝檢察官身為國家公訴人，具備打擊犯罪天職，卻在知悉男友朱一品有意加入「通靈律師」鄭鴻威的詐團軍師團隊時，不但未依法發動偵查，反而因朱男未接到案件而在LINE對話中表示「可惜」，甚至稱「這是一個打進去詐騙圈子的好機會」。監察院認定，吳亞芝明知男友涉及洗錢與洩密罪嫌，卻未依《刑事訴訟法》第228條第1項規定主動發動偵查，嚴重違背檢察官職守，已顯然不適任檢察官職務，建請免職。

然而，職務法庭在今日的判決說明中指出，檢察官有正常社交往來等真實生活需求，這類對話僅是吳亞芝對男友事業決定的「關心與支持」，不應斷章取義。這判決意旨被批忽視了檢察官身份的特殊性，針對檢察官對於犯罪嫌疑具有法定的告發與偵查義務，而當對話中明確出現「打入詐騙圈子」等字眼，職務法庭卻將這淡化為一般的男女間問候及關心，無視檢察官應具備的職業倫理標準與法律常識，無異於在司法體系內放任「知法犯法」的灰色地帶。

針對吳亞芝未告發男友及其同夥涉嫌犯罪的部分，職務法庭引憲法法庭判決指出，這屬「律師與當事人間具秘密溝通空間」並認為吳亞芝「未必詳知犯罪細節」等理由判免罰。有司法官告訴本刊，如果一名檢察官已知男友在與特定犯罪集團律師接洽，並在對話中提及犯罪事物，這時國家賦予這檢察官偵查權限的目的為何？是及時阻斷犯罪鏈？還是讓檢察官在私下對話中扮演「啦啦隊」？職務法庭這種「高標放過」的邏輯，不僅嚴重打擊檢察體系的基層士氣，更讓社會大眾對司法打擊詐騙的決心產生極大動搖。

本案為橋頭地院法官石育恩、桃園地檢署檢察官吳亞芝捲入詐騙集團風波，石育恩2024年涉將詐團的黑錢250萬元藏在橋頭地院，他另揪法官團買「太普美術海」建案意圖洗錢掩人耳目；吳亞芝則是幫師男友朱一品監看詐團律師派案群組、鼓勵男友打入詐騙集團圈子，且發覺男友涉詐團卻未主動偵辦，今年3月監察院認定2人違失行為重大，已不適合擔任法官、檢察官，彈劾並移送懲戒法院，建請免除法官、檢察官職務，並不得再任用為公務員，今吳亞芝案判決出爐。

吳亞芝檢察官與石育恩法官捲入的詐團案，是台北地檢署偵辦律師鄭鴻威擔任詐騙集團軍師案，除揪出16位律師組「通靈律師」群組，到各地檢署及法院替詐團監控遭逮的車手，以免供出組織共犯，發現橋頭地院法官石育恩及桃園地檢檢察官吳亞芝也捲入，詐團的黑錢330萬元由石保管，其中250萬元竟藏在法院，企圖透過石育恩揪法官團買房洗錢掩人耳目，石育恩還用公務系統查不是他審理的詐騙案，案件爆發後，石育恩還開著保時捷跑車到橋頭地院搬運現金。

檢察官吳亞芝的男友朱一品律師則是在2022年想加入鄭鴻威的團隊接案，案子卻被另名律師陳漢笙搶走，吳亞芝檢察官不但在LINE對話中向朱表示可惜，並說：「好吧！我只是覺得這個是打進去這個詐騙圈子的好機會」，且還透過公務系統查資料給男友。

