檢察官買便當欠70元「拖3個月未還」 當事人急致歉：忙到忘記還

高雄地檢署一名檢察官在員工餐廳買270元便當時，因為身上只有200元，老闆娘就同意讓他少付70元，表示下次再還就好。沒想到，該檢察官竟然欠了3個月，直到消息曝光後，才趕緊還錢，並道歉稱自己是因為太忙才會忘記還錢。

據了解，該名檢察官今年9月在高雄地檢署地下一樓的員工餐廳購買270元便當，但結帳時因為身上只有200元，老闆娘見狀便表示可以先欠70元，下次再給錢就好。

不過，之後餐廳卻遲遲未見該名檢察官人影，直到員工餐廳等待約3個月後，向檢方高層反映此事，消息在單位內部傳開，當事檢察官才趕緊到餐廳還錢。

當事檢察官也在內部群組說明情況，表示前陣子因為家庭成員變故、小孩生病請假，加上工作忙碌，一時疏忽才會忘記此事，目前已親自處理，並對造成餐廳困擾表達歉意。

