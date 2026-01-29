檢察官赴中旅遊遭國安人員盤問 陸委會提醒勿洩機關訊息

陸委會副主委梁文傑表示，「詢問內容包括你在服務機關任什麼樣的職位，包括兩岸共打的訊息；然後他們都掌握了這些檢察官分發到該機關的任職時間、工作的地點和職稱等等個人的資料。也要求這2位檢察官可以加入微信帳號以互通聯繫，還好本案檢察官都有警覺，拒絕這些中共國安人員的要求。」

梁文傑表示，陸續掌握一些赴陸遭盤查的個案，提醒全國公務員，碰到異常狀況一定要警覺，不要洩漏機關內部和同事訊息，回來一定要報告。至於是否因資安系統被入侵導致？梁文傑表示，不排除是資安駭客，過去公務員赴陸對相關訊息並未有切實回報，從現在開始將嚴格要求。