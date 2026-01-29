檢察官赴陸旅遊遭國安盤問 機警拒絕透露機密

台灣檢察官前往中國大陸遭中共國安盤問，陸委會副主委梁文傑今天(29日)表示，月初有兩名檢察官在河南旅遊期間，遭當地國安人員詢問「兩岸共打」等訊息，並要求加入微信帳號，所幸檢察官有警覺，拒絕相關要求，並在回台後依規定通報。

再度有台灣的公務員到中國大陸旅遊卻遭中共國安人員到下榻旅館盤問，而這次的對象還是檢察官。陸委會副主委梁文傑29日在例行記者會中透露，最近接獲通報，有兩位檢察官在1月初到河南旅遊，遭國安人員盤問在服務機關擔任什麼職位，以及「兩岸共打」等訊息，並要求加入微信帳號，以便互通聯繫。

廣告 廣告

他說，還好本案檢察官都有警覺，拒絕了中共國安人員的相關要求。梁文傑：『(原音)中共正在利用台灣公務員缺乏風險意識和防備心的這個弱點，不斷的擴大對台滲透網路，我們在此提醒全國公務員到大陸去，切勿透露機關組織相關資料，尤其不要洩露機關同事的個人資料和自己正在從事的職務，那遇到異常情況，回來一定要依照規定通報。』

梁文傑指出，這兩名是新進的檢察官，並沒有承辦過國安或共諜案，而中共國安人員卻能掌握這兩位檢察官的分發任職時間、工作地點和職稱等個人資料，由於中共對台灣的滲透管道非常多，所以未必是透過資安駭客得知。

他說，過去雖然有對公務員赴陸的規定，但執行不嚴格，現在已有詳細規定，公務員赴陸回來一定要填列相關資料，因而在近期陸續掌握到一些個案。梁文傑：『(原音)曾經有過案例是因為他在大陸還有親屬，所以對方是用他的親屬來威脅。我上個禮拜跟這個禮拜所報告的案子，目前沒有威脅的情況，大家每個人都要自己考量自己有沒有會被人家作為威脅的理由。』

陸委會統計，從前年1月到去年12月底，有276名國人赴陸失聯、遭留置盤查或被限制人身自由，其中95人失聯、21人遭留置盤查、160人遭限制人身自由；進一步分析160名遭限制人身自由的主因，涉及詐騙案的有114人、涉及其他刑事案件31人、因一貫道等宗教活動有14人、國安案件1人。

梁文傑也提到，有一名在各個國家教授身心健康和自然療法課程的台灣老師，去年3月遭中共公安逮捕起訴，這名老師沒有從事營利行為，也沒有收取學費，主要是透過修煉氣功推廣強健身心。所以，陸委會要提醒，在台灣看似很正常的事情，到了中國大陸很可能被視為犯罪，國人應審慎評估自己的安全風險。