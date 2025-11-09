檢察官轉任律師沈淑宜致力推動意定監護契約

▲曾任台中、彰化檢察官逾30載的沈淑宜，退休3年後再披律師袍，加入鼎康合署律師事務所行列，致力推動意定監護契約。（圖／記者金武鳳攝，2025.11.9)

[NOWnews今日新聞] 曾任台中、彰化檢察官逾30載的沈淑宜，退休3年後再披律師袍，加入鼎康合署律師事務所行列；從犯罪追訴者到身心財產守護者的身分轉換，動心起念引人好奇。沈淑宜表示，長年站在追訴犯罪第一線，看盡人性貪婪，一直期待有一個能帶給人們安心的法律，「意定監護契約」是保護人性尊嚴與善終的好法律，今後她會全力推動。

沈淑宜表示，「意定監護契約」是指當事人在意思能力尚健全時，與其信任的受任人約定，在未來本人受監護宣告時，由該受任人擔任監護人的契約。這項制度用意是在充分尊重本人意願，預先規劃未來的照護與財產管理事宜，避免未來由法院依職權指定可能不熟識，或者不任任的監護人。

沈淑宜說，民法1113條之2（意定監契約之定義），是法務部主導草案，108年經立法院通過施行，但是一般大眾並不清楚它的實質意義，多數人只知道遺囑，那是身後財產規劃，意定監護契約則是保障病患的自主醫療決策權，減少監終被病魔摧殘痛苦，以及保有人性尊嚴與善終。

沈淑宜解釋，這如同幫未來準備一把鑰匙，這把鑰匙只有在我們真的失去判斷能力時，法院才會開啟，讓我們信任的人依接手照顧與處理事務。換句話說，這份契約就像一個保險，平常不會干涉生活，一旦需要，它就會保護我們的尊嚴與家人的安心。

沈淑宜重返職場，立意要推動「意定監護契約」，是因為擔任檢察官時，目睹太多因失能無法自主決定的殘酷案例，包括子女為爭產，讓過世父母被解剖，以確認有沒有他殺嫌疑。還有她自己90歲公公，因抽痰被五花大綁，讓她無法忘記的是，公公被送進開刀房時的恐懼無助眼神。

沈淑宜說，轉換身分為律師後，要重新定義法律工作的價值，不只是處理訴訟、爭執，更是陪伴、傾聽與保護。從安寧醫療、意定監護．預立醫療決定，到高齡與財安全規劃，守護每一位委託人身心、尊嚴與財產安全，未來將與長照中心合作，並籌設樂活意定協會，推廣相關課程，讓更多人認識這麼棒的法律。





