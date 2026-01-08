檢察官遭中共列懲獨名單！林楚茵喊話法務部：加強人員防護避免寒蟬效應

記者詹宜庭／台北報導

立法院司法及法制、外交及國防委員會今（8日）聯席審查《陸海空軍刑法第24條》修正草案。針對中共近期發布「懲獨名單」將長臂管轄擴及台灣司法檢調人員，以及修法過程中對於「效忠」、「反戰」等文字定義的相關討論，民進黨立委林楚茵質詢時強調，法務部必須強化對司法人員的防護，避免中共長臂管轄造成寒蟬效應。

林楚茵表示，中國舉辦環台軍演對台灣沒有影響，因此乾脆直接公布「台獨頑固份子」名單，且範圍擴大，連司法人員都成為「台獨打手」及「幫凶」。如果司法人員因此心生恐懼，擔心未來出國被捕或成為中共長臂管轄對象、司法人員受到恫嚇，「修再多的法都沒有用」，法務部不能只靠司法人員的素質與愛國心，必須提出具體對策，否則在偵辦國安案件時恐承受來自對岸的壓力。

針對《陸海空軍刑法》修法，林楚茵指出，部分在野黨委員用錯誤的定錨方式，甚至用個案來去曲解文字。林楚茵強調，修法不應在文字遊戲上打轉，而應聚焦於國家安全的實質防護。至於其他委員提及「若飛官因反戰不出勤」的相關討論，林楚茵認為，身為軍人不應該反戰，否則為何當兵？現在對岸統戰手法細膩，常換個角度包裝，「他沒有要你投降，他要你反戰」，若修法不能釐清此點，恐讓「反戰」變成法律漏洞。

法務部檢察司張曉雯司長則回應，面對中共威脅，法務部會嚴正捍衛我國司法人員的人身安全以及捍衛我國的司法主權。國防部副部長鍾樹明則說，軍人就要恪盡職責保護人民、效忠國家，備戰而不懼戰。若不服從將構成《陸海空軍刑法》的抗命罪，而不只是不想工作，法律規範相當明確。

林楚茵強調，不應該用個案來一一檢視，也不該讓特定言論透過定錨曲解文字、影響修法，並要求行政單位在詢答中必須講清楚，「我們不希望戰爭」，但軍人職責所在，法律界線必須嚴明。

