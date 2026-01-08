檢察官遭中共列「台獨打手幫凶 」 林楚茵籲法務部加強防護

民進黨立委林楚茵喊話法務部，應強化對司法人員的防護。(資料畫面)

中國國台辦近期將內政部部長劉世芳、教育部長鄭英耀及高等檢察署檢察官陳舒怡列入「台獨頑固分子」清單，並揚言依法「終身追責」。對此，民進黨立委林楚茵向法務部喊話，希望強化對司法人員的防護，避免中共長臂管轄，造成寒蟬效應。

立法院司法及法制、外交及國防委員會今（8日）聯席審查《陸海空軍刑法第24條》修正草案。針對中共近期發布「懲獨名單」，民進黨立委林楚茵表示，若司法人員因成為「台獨打手」及「幫凶」而心生恐懼，擔心未來出國被捕，或成為中共長臂管轄的對象，「修再多的法都沒有用」。她強調，法務部不能只靠司法人員的素質與愛國心，必須提出具體對策，強化對司法人員的防護，否則在偵辦國安案件時，恐怕將承受來自對岸的壓力。

針對《陸海空軍刑法》修法，林楚茵指出，部分在野黨委員用錯誤的定錨方式，甚至用個案曲解文字，「修法不應在文字遊戲上打轉，而應聚焦於國家安全的實質防護」。對岸的統戰手法細膩，「沒有要你投降，要你反戰」，若修法不能釐清此點，恐讓「反戰」變成法律漏洞。

法務部檢察司張曉雯司長則回應，面對中共威脅，法務部將嚴正捍衛我國司法人員的人身安全及司法主權。對此，林楚茵認為，不應用個案一一檢視，也不該讓特定言論透過定錨曲解文字，影響修法，「我們不希望戰爭，但軍人職責所在，法律界線必須嚴明」。





