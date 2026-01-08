檢察官遭中共列「台獨打手幫凶 」 林楚茵籲法務部加強防護
中國國台辦近期將內政部部長劉世芳、教育部長鄭英耀及高等檢察署檢察官陳舒怡列入「台獨頑固分子」清單，並揚言依法「終身追責」。對此，民進黨立委林楚茵向法務部喊話，希望強化對司法人員的防護，避免中共長臂管轄，造成寒蟬效應。
立法院司法及法制、外交及國防委員會今（8日）聯席審查《陸海空軍刑法第24條》修正草案。針對中共近期發布「懲獨名單」，民進黨立委林楚茵表示，若司法人員因成為「台獨打手」及「幫凶」而心生恐懼，擔心未來出國被捕，或成為中共長臂管轄的對象，「修再多的法都沒有用」。她強調，法務部不能只靠司法人員的素質與愛國心，必須提出具體對策，強化對司法人員的防護，否則在偵辦國安案件時，恐怕將承受來自對岸的壓力。
針對《陸海空軍刑法》修法，林楚茵指出，部分在野黨委員用錯誤的定錨方式，甚至用個案曲解文字，「修法不應在文字遊戲上打轉，而應聚焦於國家安全的實質防護」。對岸的統戰手法細膩，「沒有要你投降，要你反戰」，若修法不能釐清此點，恐讓「反戰」變成法律漏洞。
法務部檢察司張曉雯司長則回應，面對中共威脅，法務部將嚴正捍衛我國司法人員的人身安全及司法主權。對此，林楚茵認為，不應用個案一一檢視，也不該讓特定言論透過定錨曲解文字，影響修法，「我們不希望戰爭，但軍人職責所在，法律界線必須嚴明」。
更多《鏡新聞》報導
中點名劉世芳「台獨打手」 女檢抓共諜入列1／遭國台辦列「台獨頑固份子」 劉世芳、鄭英耀：立場不變
中點名劉世芳「台獨打手」 女檢抓共諜入列2／女檢陳舒怡被列「台獨打手幫凶」 僅因常辦共諜案
劉世芳、鄭英耀遭列台獨頑固分子 陸委會：他們捍衛國家有功
其他人也在看
不斷更新／川普開心宣布：委內瑞拉轉交5000 萬桶高品質石油給美國
不斷更新／川普開心宣布：委內瑞拉轉交5000 萬桶高品質石油給美國EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 468
37歲美女遭ICE官員槍擊身亡！國土安全部稱「暴徒衝撞」掀群眾示威
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導根據外電報導，美國時間7日於美國明尼蘇達州，一名女子遭執行勤務中的美國移民暨海關執法局（ICE）官員擊斃。美國國土安全...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 15
2026選戰亮紅燈！郭正亮直指國民黨「這2地」非常麻煩
前立委郭正亮針對2026年地方選舉情勢提出警告，指出國民黨必須正視目前選舉氛圍。他在節目中透露，宜蘭縣長選戰民調顯示情勢「非常麻煩」，呼籲藍白陣營盡快整合。同時，他也點名嘉義市綠營立委王美惠實力超強，即便藍白合作也不容易勝選。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 11
飛官辛柏毅失聯20小時 愛妻花蓮基地見父母痛哭
飛官辛柏毅失聯20小時 愛妻花蓮基地見父母痛哭EBC東森新聞 ・ 23 小時前 ・ 23
台南高雄下周初選 醫：「這2綠委」勝出
[NOWnews今日新聞]備戰2026年九合一選舉，台南市長黃偉哲與高雄市長陳其邁明年都將卸任，民進黨要力保台南市與高雄市南二都的執政，黨內角逐接棒者眾，民進黨預計下周進行初選民調。精神科名醫沈政男預...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 57
跨境鎮壓！又增兩位我國官員被國台辦列為「台獨頑固份子」
[Newtalk新聞] 大陸國台辦發言人陳斌華今（7）日上午10點在例行記者會宣布，將我國內政部長劉世芳和教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，將依法實施懲戒，並將台灣高等檢察署陳舒怡列為「台獨」打手幫兇，揚言依法終身追責。據統計，之前已有74人被中國列為「台獨頑固份子」或發布通緝，如今再增2人，成為76人。對此，賴清德總統日前責成行政院偕同國安會建立受害者通報連繫及保護機制，並對協助中國進行跨境鎮壓，傷害國家和國人的在地協力者提供線索給對岸，配合中共跟騷、跨境鎮壓台灣民眾，絕對會依法查處。 陳斌華指稱，兩岸同胞同根同源、同文同種，要和平、要發展、要交流、要合作，是兩岸同胞的共同心聲，劉世芳和鄭英耀倒行逆施、惡行累累，許多民眾向國台辦舉報，要求對劉、鄭兩人進行懲處。 中共近年全面推進所謂的「統一」工作，對台灣人民構成跨境鎮壓的具體行為，包括：前行政院長蘇貞昌、前立法院長游錫堃、國安會秘書長吳釗燮、民進黨立委沈伯洋、聯電前董事長曹興誠等人，以及台灣民主基金會、國合會、遠景基金會等，被列為「台獨頑固份子」或發布通緝，今天再增2人，為76人。賴清德總統日前強調，行政院將偕同國安會採取有效反制措新頭殼 ・ 1 天前 ・ 306
蔣萬安連任危機？王世堅點名4人戰北市 大讚民進黨內「最強人選」
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導為了即將到來的2026九合一大選，民進黨近期積極布局，多縣市人選已陸續拍板。外界相當關注的首都台北，除了已向黨中央遞交意向書，表態參選的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農之外，人選尚未明；而綠委王世堅、沈伯洋等人，均被點名有望挑戰現任市長蔣萬安。對此，王世堅今（7）日表示，應該要讓「最強的」出來，並再度提及他心中的理想人選。王世堅今早於立院受訪，對於被點名選台北市長一事，他表示，要參選首都台北市長，需要具備的條件非常多，必須學經歷都有歷練過才可以；而他具體舉出的幾位，都是在這部分學養俱佳，例如行政院副院長鄭麗君、民進黨祕書長徐國勇、前綠委高嘉瑜、綠委莊瑞雄，且黨內應該要讓最強的人選出來，「我跟他們4位比，我比他們差很多，應該由那些比我強很多的人出來才對」。民進黨立委王世堅。（圖／民視新聞）針對是否能吸引中間選民，王世堅指出，可能還沒發揮平時選舉、服務的部分，徐國勇之所以適合，就是過去1、20年前，跟他一起擔任過台北市議員，對方有問政及服務經驗，只是後來接任行政院發言人及內政部長，才會有段時間沒有在基層服務，當然對於中間選民沒有接觸。王世堅提到，他最近這幾年回到議會、立法院，幾年間都在選舉，導致有些人認為他比較適合；不過，因為台北市首都，不是一般縣市，一定要讓最強人選出來才能勝任，他也多次提出這樣的建言，希望黨朝上述幾位「最優秀的人」，他們比自己強，應該考慮他們才對，「還輪不到我啦」。原文出處：快新聞／蔣萬安連任危機？王世堅點名4人戰北市 大讚民進黨內「最強人選」 更多民視新聞報導F-16夜航失事！空軍即起停止演訓 全力搜救失聯飛官花蓮F-16夜訓失事 軍事專家點「2大調查方向」連檢察官都入列！國台辦稱「終身究責」 陳舒怡疑因這事成為目標民視影音 ・ 23 小時前 ・ 44
2部長被列台獨頑固份子 賴清德開嗆了！
[NOWnews今日新聞]中國國台辦將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，並將高等檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫凶」。對此，總統賴清德今（8）日受訪時表示，希望中國的領導人能清楚了...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 123
馬杜洛：活在童話故事裡
川普活捉馬杜洛，臺灣許多反戰人士罵美帝殖民、侵犯主權。彷彿穿越劇夢迴大清，猶記昨夜夢魂中，依稀仍是上世紀，聯合水果公司還在猙獰剝削拉美農工，罷工就出動美軍鎮壓。反戰人士猶如浦島太郎，百年後龍宮歸來，不知人間今夕何夕。思想坦克Voicettank ・ 1 天前 ・ 169
國台辦又列台獨頑固分子！王世堅怒轟「荒唐、無聊」
政治中心／李筱舲報導中國國台辦今（7）日將內政部部長劉世芳及教育部長鄭英耀列為「台獨頑固份子」，並將一名台灣高等檢察署檢察官列為「台獨打手幫兇」，宣稱將「依法實施懲戒」。對此，民進黨立委王世堅也做出回應，認為中國此舉實在是「荒唐、無聊」，並稱若中國要敵視兩岸關係，那台灣也可以把中共好戰派人士列入「十大首惡」名單。民視 ・ 20 小時前 ・ 166
說錯話罰100萬？藍營甲動擋國安法修正案排審
上個月18日行政院通過國安法等修法草案，明定任何人不得以文字、圖畫等方法，公開鼓吹武統言論，違者最高處新台幣100萬元罰鍰。法案立法院內政委員會今（7日）將排審，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，期盼與在野黨良性溝通，不過國民黨方面已經發出甲動阻擋。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 46
修國安法挨批箝制言論 梁文傑反問這句話
[NOWnews今日新聞]立法院內政委員會今（7）日審查政院版「國安法」修正草案，鼓吹武統最高罰100萬元，遭在野砲轟箝制人民言論自由。對此，陸委會副主委梁文傑受訪時反問，如果說有人在網路上，說希望誰...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 19
美軍空襲委國新畫面曝光 聯合國人權辦質疑違法
美軍空襲委國新畫面曝光 聯合國人權辦質疑違法EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 34
「今日委內瑞拉明日台灣」？ 特朗普突襲馬杜羅如何在海峽兩岸引發激辯
大部分受訪專家並不讚同此次事件會對中國大陸的台灣策略產生立竿見影的影響。但也有人認為北京會將此視為美國進一步背棄國際秩序的證據。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前 ・ 105
「雙柯會」暗藏玄機？前扁辦主任揭關鍵
[NOWnews今日新聞]新的一年才剛開工，民眾黨前主席柯文哲即現身立法院，主動拜會朝野黨團，並親赴民進黨立法院黨團總召柯建銘的個人辦公室短暫會面。外界關注，這場被稱為「雙柯會」的互動，是否為陷入政治...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 15
伊朗暴動能讓哈米尼政權垮台？美專家這樣看
[NOWnews今日新聞]伊朗因為經濟惡化、民怨沸騰，國內掀起大規模示威潮，民眾抗議行動已釀35人死亡，包含2名安全部隊成員，並有1200多人被捕。BBC指出，這場抗議行動已成為伊朗最高領袖哈米尼（A...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 14
「柯文哲包牌式雙標發言令人擔憂！」綠黨團談綠白合：不該拿司法獨立交換
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導民進黨創黨主席柯文哲上週拜會民進黨團，認同總預算應該審查，讓「綠白合」露出曙光，但他事後卻提出，若民進黨用司法手段...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
全民集氣！F-16V失聯搜救中 沈伯洋籲國防預算盡快付委
空軍一架F-16V戰機昨夜發生失聯意外，外界關注飛行員辛柏毅上尉疑似空間迷向，以及是否與預算卡關影響防撞系統安裝有關。民進黨團副幹事長沈伯洋今（7日）表示，首要之務是期盼飛官平安歸來，事故原因仍待調查，也期盼國防預算及總預算都能盡快付委，讓國家正常運作。自由時報 ・ 1 天前 ・ 31
鏡觀／從委內瑞拉看台灣未來的處境
沒有人可以預測美國總統川普的行為。1月3日的午夜，美國對委內瑞拉採取軍事行動。幾個小時之內，美國特種部隊如鬼魅般進出委內瑞拉，該國一向引以為傲的空中防禦系統形同虛設，軍事基地被轟炸，地面部隊也來不及反應。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前 ・ 8
F-16失事近14hrs「尚未找到辛柏毅」！內政部空勤總隊將擴大搜救 最新進度曝光
我國空軍花蓮基地一架機號為6700的F-16單座戰機失事墜海，飛行員辛柏毅上尉於6日晚間7時29分在花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘失聯，空軍隨即成立應變中心展開搜尋行動，同時協請行政院國搜中心、內政部空勤總隊、海委會海巡署等單位全力投入搜救行動，但截至今（7）日上午9時辛柏毅仍下落不明。內政部政務次長馬士元表示，將擴大配合搜救，盼辛柏毅能平安歸來。辛柏毅昨......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言