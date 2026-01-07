檢察官遭中國列「台獨打手幫凶」 法務部嚴正譴責：堅定捍衛我國司法主權
台北市 / 武廷融 綜合報導
中國國台辦今(7)日宣布將一名高等檢察署檢察官列為「台獨打手幫凶」，並將之貼上「綠色司法打手」，「依法終身追責」。對此，法務部嚴正聲明，我國司法主權不容侵犯，並強烈譴責對於企圖以恐嚇手段干預我國司法主權、威脅司法官人身安全之挑釁作為。
國台辦今日宣布將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固份子」，另外還有一名陳姓高等檢察署檢察官陳舒怡被列為「台獨打手幫兇」。國台辦發言人陳斌華稱，陳姓檢察官「羅織罪名，炮製冤案，迫害支持、參與兩岸交流合作的台灣人士，恐嚇台灣民眾，製造綠色恐怖，所作所為性質惡劣、罪行嚴重」，並向兩岸社會徵集其「犯罪線索與證據」。
對此，法務部發表4點聲明，強調我國為民主法治國家，檢察官依法獨立執行職務，不受任何干涉，「境外勢力企圖以政治術語、不實指控，甚至設立「檢舉郵箱」等惡質手段，干預我國司法主權，此等片面宣稱對我國之法律定位，對我國不生任何效力」，法務部重申，我國司法主權絕不容許外部勢力以任何方式恫嚇、威脅。
而針對國台辦稱「綠色司法打手」、「羅織罪名」等指控，法務部表示，純屬無端抹黑與政治干擾。檢察官偵辦任何案件，均秉持中立、公正之立場，恪遵法律為之。凡涉及危害國家安全或違反法律之行為，檢察官本於職權依法訴追，確保我國民主憲政及永續發展。此等政治化言論意在製造對立、恐嚇執法人員，絕不為我國民主社會所接受。
法務部指出，檢察官依法執行職務受我國法律保障，絕不容許任何勢力以「徵集證據」或「終身追責」之名，行騷擾與恐嚇之實。法務部堅定支持全體檢察官公正執法，絕不因任何威脅而退縮，「本部亦將與相關部會密切合作，對於任何干預臺灣司法及威脅臺灣公務員之非法手段，採取必要之因應作為。」
法務部也呼籲，我國為成熟之民主法治國家，司法案件之偵查、審判皆依嚴謹法律程序為之。面對任何形式的外部打壓與複合式侵擾行為，全體國人應共同捍衛民主法治與司法公正，支持檢察官公正執法，守護我國司法主權與民主體制。
國台辦將劉世芳、鄭英耀列「台獨頑固分子」 陸委會嗆：做法拙劣且無效
劉世芳.鄭英耀被列台獨頑固分子 中國台辦：依法懲處
劉世芳、鄭英耀遭列「台獨頑固份子」 外交部痛批：逾越法治文明底線
