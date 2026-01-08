檢察官遭列台獨頑固分子 司法院跨單位保障人身安全

檢察司長張曉雯（左）接受林楚茵（右）質詢。（翻攝自國會頻道YT）

民進黨立委林楚茵今（8日）在立法院質詢時提及，高等檢察署檢察官陳舒怡遭中共列為「台獨頑固分子」，關切司法單位是否針對人員安全與國安單位啟動合作，對此，法務部檢察司長張曉雯表示，司法院已嚴正捍衛司法人員安全，相關單位也將密切合作，保障同仁人身安全。

中國國台辦昨宣布，將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀及高等檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨頑固分子」，林楚茵今日在立法院司法及法制、外交及國防委員會聯席審查《陸海空軍刑法第24條》修正草案時指出，中共不僅點名政治人物，連司法人員也被指控為「台獨打手、幫凶」。

廣告 廣告

林楚茵認為，此舉恐對檢調人員出國安全及偵辦國安案件造成寒蟬效應，質疑若人身安全無法保障，修法恐失去實質意義，她關切司法單位是否已針對司法人員安全，建立必要防護機制，並與國安單位啟動相關合作。

對此，張曉雯回應，司法院已透過新聞稿嚴正捍衛司法主權與司法人員安全，對於偵辦國安案件同仁所承受的壓力，也將與相關單位密切合作，保障同仁的人身安全。