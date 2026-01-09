檢察官陳舒怡遭列中共懲獨名單...黃帝穎批「中國擺明干預司法」：二大法律反制措施更顯必要

中國國台辦將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，並將高等檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫凶」。對此，律師黃帝穎今（9日）指出，中國跨境鎮壓我國檢察官，「擺明干預司法」，二大法律反制措施更顯必要。

黃帝穎今日於臉書發文指出，高檢署檢察官陳舒怡等4位檢察官並無統獨的政治表態，卻遭中國發佈制裁，「顯見中國除壓迫我國政治人物，更企圖干預台灣司法」。

黃帝穎點出，有二大法律反制措施，更顯必要。一、「協力中國跨境鎮壓者，處七年以上徒刑一律重罪法辦」，黃帝穎說明，任何個人或企業若有配合中共所謂「懸賞通告」提供資料，涉犯《國安法》、《國家情報工作法》、《刑法》、《兩岸條例》等，最重處7年以上有期徒刑，一律重罪法辦。

二、「總統宣佈建立通報保及護機制，更顯必要」，黃帝穎表示，總統賴清德日前召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，宣示對於中國對台的跨境鎮壓，行政院將偕同國安會採取有效的反制作為，建立受害者通報連繫及保護機制，並對協助中國進行跨境鎮壓，「傷害國家和國人的在地協力者，一定給予嚴懲，確實有必要」。

黃帝穎指出，就連在第一線執法的4位檢察官都遭中國跨境鎮壓，「可見總統宣示建立保護機制及嚴懲在地協力者，確實具有捍衛台灣法治威信與民主價值的憲政意義」。

（圖片來源：三立新聞）

