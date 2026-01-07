檢察官陳舒怡遭國台辦列「台獨打手」 未來可能當檢察長機率曝
即時中心／林韋慈報導
因士林、台中地檢署檢察長任期將於今年3月屆滿，加上新竹地檢署檢察長出缺、屏東地檢署檢察長退休，法務部已啟動新一波檢察長遴選作業。法務部檢察官人事審議委員會今（7）日上午10時公布第一波報名候選人名單，共計20人。值得注意的是，今日遭中國國台辦點名為「台獨打手幫兇」的台灣高等檢察署檢察官陳舒怡，也名列此次檢察長候選名單中。
中國國台辦發言人陳斌華今日宣布，將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列入「台獨頑固分子」清單，並點名高檢署檢察官陳舒怡為「台獨打手幫兇」，揚言依法「終身追責」；陳舒怡過去偵辦多起重大矚目案件，曾於台北地檢署任職期間，承辦前立委張顯耀涉嫌洩密案，後續升任主任檢察官，持續偵辦多起國安案件。目前任職於台灣高等檢察署，並擔任國安案件執行秘書，負責統籌共諜案等相關業務。
高檢署指出，陳舒怡在任內偵破多起重大共諜案件，守護國家安全。日前發生張文隨機殺人事件後，高檢署即成立督導應變小組，由主任檢察官鄭鑫宏擔任召集人，陳舒怡則出任執行秘書，負責統籌全國檢察機關案件督導、協調與通報，確保即時應變。
法務部今日也公開檢察長第一波遴選名單，目前共有20人。因士林地檢署檢察長張云綺及台中地檢署檢察長張介欽職期將屆，加上屏東地檢署檢察長陳盈錦預計於今年2月23日退休，及新竹地檢署檢察長職缺未正式遞補，且一併考量其他尚未任滿檢察長過去整體表現，將會進行異動。
法務部也說明，檢察官人事審議委員會9名票選委員自去（2025）年12月23日起至今（7）日下午5時30分止，受理檢察長候選人報名及推薦，預計徵選4至6名檢察長人選。遴選程序將秉持公開、公平原則，並廣泛徵詢意見。今日公布的名單為第一階段公告，後續仍將持續更新。
第一批20名檢察長候選人名單如下（依司法官期別排序）：
洪信旭 法務部保護司司長(33)
吳祚延 法務部行政執行署台中分署分署長(33)
洪家原 法務部法制司司長(34)
戴東麗 台北地檢署檢察官(34)
林宏松 司法院政風處處長(38)
簡美慧 法務部檢察司副司長(38)
林秀敏 法務部保護司副司長(38)
林漢強 法務部廉政署副署長(38)
邱智宏 士林地檢署檢察官兼廉政署肅貪組組長(38)
鄧媛 台北地檢署檢察官兼廉政署北調組組長(38)
陳淑雲 台灣高等檢察署檢察官(38)
張紜瑋 台灣高等檢察署檢察官(38)
郭靜文 台中高分檢檢察官(38)
趙燕利 台灣高等檢察署檢察官(39)
白忠志 台灣高等檢察署檢察官(39)
黃裕峯 台中地檢署檢察官(39)
陳舒怡 台灣高等檢察署檢察官(40)
黃彥琿 新北地檢署檢察官(40)
劉俊杰 台中地檢署檢察官兼任廉政署中調組組長(41)
葉建成 台中高分檢檢察官(42)
