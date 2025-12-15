檢察官黃錦秋慘遭重判轉任觀護人 法務部本來不想讓她當公務員

高檢署檢察官黃錦秋擔任警政署政風室主任期間，出入私人招待所，懲戒法院重判她免除檢察官職務，轉任觀護人。（圖／報系資料照）

高等檢察署檢察官黃錦秋擔任警政署政風室主任期間，邀約新北地檢署檢察官王涂芝等人，前往地下匯兌業者郭哲敏的「八八會館」、及涂誠文的睿森銀樓地下室的招待所接受無償招待，懲戒法院二審今天上午宣判，認為黃錦秋違反檢察官倫理規範，已不適任檢察官職務，判決黃轉任臺北地檢署觀護人，全案確定。懲戒法院第一審，判決免除黃錦秋檢察官職務，轉任檢察事務官。

黃錦秋109年1月17日晚間邀請王涂芝等人，參加警政署政風室的年終尾牙，並於聚餐結束後，與王涂芝等檢警人員，前往郭哲敏的私人招待所（八八會館），接受業者無償招待，還於同年7月10日晚間找王涂芝參加警政署政風室舉辦的專案破案慶功宴，並於餐宴結束後，與王涂芝等檢警人員，前往涂誠文位於睿森銀樓地下室的私人招待所，接受業者無償招待。

王涂芝恰好承辦郭哲敏的地下匯兌案，在郭出境時未能適時拘提，媒體曝光後認為她有縱放嫌疑。懲戒法院日前已判決王涂芝罰款3個月月俸、約50萬元。全案確定。

懲戒法院認為，檢察官須有高於一般公務員之期待與要求，為維護檢察官群體榮譽及尊嚴，回應人民對檢察官公正超然、勤慎執行檢察職務之信賴與期待，黃錦秋違失行為動機、目的，已嚴重損害檢察官職位榮譽、尊嚴與公眾信任之程度等，及其在事發後，試圖掩飾，迄本件審理中仍未見其知所警惕等後續態度呈現之人格圖像，客觀上已達失去人民對其「檢察官適任性」之信賴，堪認其已不適任檢察官。

懲戒法院徵詢法務部有關黃錦秋轉任職務之意見結果，法務部函復：黃錦秋所涉違失行爲已不宜繼續擔任公務員，且不符合轉任檢察事務官資格，建請依法官法爲「免除檢察官職務，並不得再任用爲公務員」之懲戒處分，另就懲戒法院函詢有何職務可供轉任部分，表示職缺計有臺北地檢署觀護人 1 名、高檢署一等書記官兼科長 2 名及屏東地檢署一等書記官兼科長 1 名，且說明：觀護人業務須具備理解與耐心等人格特質，始能勝任，應審慎審酌被付懲戒人是否適宜擔任，而本部前已說明，建請爲「免除檢察官職務，並不得再任用爲公務員」之懲戒處分，參據被付懲戒人之資歷，尚乏管理檢察機關行 政科室之相關經歷，不宜使其轉任書記官兼主管職務等語。

懲戒法院考量法務部意見，並審酌其長期任職檢察官，曾兼任大學講師之經歷，認其仍能在主管監督下配合執行公務，擔任觀護人職務尚屬適當，再審酌其家庭、 生活等個人狀況，爰依法官法第 89 條第 1 項、第 50 條第 1 項 第 3 款規定，處以上述之懲戒處分。

