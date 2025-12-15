檢察官黃錦秋涉出入88會館 職務法庭二審判免職、轉任北檢觀護人

〔記者楊國文／台北報導〕停職中的高檢署檢察官黃錦秋擔任警政署政風室主任時，被控出入知名業者郭哲敏、涂誠文等人的睿森銀樓、「88會館」私人招待所招受招待，還要求已承認同行的女檢察官王涂芝改口，意圖卸責，法務部和監察院均將黃移送懲戒法院職務法庭懲戒，但黃否認違失，職務法庭一審認定黃情節重大，重判免職、轉任檢察事務官。全案上訴，法務部主張黃應受法官法最嚴厲的免職處分，並不得再任公務員，職務法庭二審今自為判決，且判決加重，改判黃錦秋免職、轉任台北地檢署觀護人，全案確定。

職務法庭合議庭審判長由懲戒法院院林輝煌擔任，判決指出，黃錦秋違失情節重大，而一審判決未考量黃錦秋並無資格擔任檢察事務官，也未述明黃轉任檢察事務官的服務單位、名稱，今改判黃職、轉任北檢觀護人，職務編號為「A630150」。黃今未到庭聆判。

廣告 廣告

法界指出，職務法庭二審判決明顯加重，除維持免職，從擔任檢察事務官改為觀護人，等於排除黃在檢察機關任職，符合法務部的主張，且檢事官可領取檢察官約7成的司法加給，也一併剝奪。

全案源於警政署2023年1月公布88會館案調查結果，懲處多名去過88會館的高階警官，高檢署亦公布調查結果，認為黃錦秋、新北地檢署檢察官王涂芝違反檢察官倫理規範，送交檢評會個案評鑑。

檢評會查出，黃錦秋於2020年1月17日、7月10日宴請新北地檢署及多名共事的員警聚餐後，又前往「88會館」的公設KTV及睿森銀樓地下室唱歌聚會，接受無償招待，此外，黃甚至在2022年11月11日致電要求已承認前往「88會館」等2處所的王涂芝檢察官改口，否認前往，意圖卸責，認定黃違反檢察官倫理規範等規定、且情節重大，決議評鑑成立，報請法務部移送懲戒法院職務法庭懲戒；監察院亦將黃錦秋彈劾，並移送懲戒法院審理。

黃錦秋否認接受無償招待，發表聲明指「絕未對不起檢察官職務」，將捍衛清白到底。

職務法庭一審審理認定，黃錦秋未謹言慎行，從事影響檢察官尊嚴的不當社交活動，情節重大，事發後又飾圖掩飾，未見警惕，重判免職、轉任檢察事務官。

黃錦秋到庭聆判後，泛淚直喊「判決不公」，強調是偵辦洗錢案遭誣陷。黃和法務部均上訴職務法庭二審審理。

至於王涂芝檢察官，雖稱是以客人身分出席宴飲，但坦承行為不當，亦遭監察院彈劾並移送懲戒法院職務法院審理。職務法庭一、二審均認為，王雖承審郭哲敏涉犯銀行法案，無證據認定她有縱放、包庇郭，但她2度至私人招待所接受招待，及開立拘票有違比例原則，已違反檢察官倫理規範規定，情節重大，判罰現職月俸給總額3個月確定，估約50萬元。

【看原文連結】

更多自由時報報導

每年增近千人 流浪律師拚接案無底限

獨家》前海巡上校葉瑞璋淪共諜判刑 追討513萬退休金確定

拒台灣人入境、用龍蝦懲罰你！「這國」進口狂瀉逾7成

輕縱車手害慘百姓-1》檢警一直抓法官一直放 車手獲釋火速再詐80萬

