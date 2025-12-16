檢察官「柯氏金句」連發反諷柯文哲 「用刀叉吃人肉」如京華城翻版

記者楊佩琪／台北報導

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，16日上午繼續開庭，由檢察官繼續就前一日未論告完，柯文哲涉犯貪污部分繼續論告。檢察官從工作簿excel檔的製作日期開始分析，加上證人及柯文哲自己的供詞，清楚顯示工作簿就是柯文哲自己製作的，要柯文哲不要再自欺欺人，並引用柯文哲常說的「真相會慢慢浮現出來」，帳冊就是真相。「用刀叉吃人肉」，就是京華城案翻版。「清所以白、乾所以淨」，但其實應該是「貪所以污」。

檢方表示，存放在隨身硬碟裡的工作簿excel檔案就是柯文哲製作、備份，「小沈 1500」也是自己填上去的，但柯文哲都說忘記了，有人給了1500萬「怎麼忘得了？」尤其羈押庭時，柯文哲還曾經問檢方「怎麼發現小沈1500？」第一時間在廉政署接受訊問時，柯文哲也表示「錢不是匯給我的」，都顯示柯文哲的不知道、沒辦法回答，都是在做不實陳述。

另從檔案製作日期來看，製作日期為2022年12月27日，當時柯文哲自台北市市長職務卸任，回到台大醫院。檔案備份日期為2023年2月23日，硬碟上還貼有便利貼，柯文哲已證實是自己寫的。檔案作者顯示為「wen」，存檔者欄位也顯示「wen」，內有雙城論壇演講稿、為蔡壁如出書寫的序言等，因此檢察官確信，工作簿就是柯文哲所製作、填寫。作者就是「wen」，「wen」也就是柯文哲。

另從工作簿裡記載的金流，可證明數字就是錢，「小沈1500」就是柯文哲收取沈慶京1500萬，時間點就在2022年10月19日，沈慶京邀柯文哲參加京華城動土典禮後。

檢察官引用柯文哲常說的「真相會慢慢浮出來」，強調帳冊就是真相，無論錢的用途為何，市長就是不能收錢，尤其不能收沈慶京的錢，要柯文哲不要自欺欺人。

檢察官並表示，柯文哲曾經說過「現在的政商關係非常高雅，我給你一個方便，你在選舉的時候如何回饋，也不是直接進你的帳戶，開玩笑來說，現在的政商關係適用刀叉在吃人肉，都很高雅」，這段話就是京華城案的翻版。

檢察官再引柯文哲曾說的「清所以白，乾所以淨」，但在他看來，根本是「貪所以污」。或許柯文哲本來是清廉的，但為了選舉「戴上魔戒就變了」。

