檢察官：閃兵量刑普遍偏輕 長期積累竟悄悄影響兵役公平性
新北地檢署偵辦閃兵弊案，日前依照法定役期的長短，將逃避兵役的藝人最重求刑2年8月，就在外界好奇以往逃兵的量刑最多易科罰金，再不然還會判個緩刑，但這回為何檢察官求刑那麼重，難不成因為他們是藝人的關係？對此承辦此案的新北地檢署檢察官吳姿函認為，閃兵的本質不僅是逃避義務，更是欺罔國家，而以往逃兵量刑過輕所積累的「量刑文化」，竟讓有心人躍躍欲試，對兵役制度公平性造成影響。
《最高檢察署月刊》NO.39，刊出一篇由檢察官吳姿函就「偵辦閃兵案件之實務心得與量刑省思 – 論兵役制度公平性之維護」的文章，檢察官從如何發現閃兵案開始娓娓道來，同時談到長期累積形成了特定的「量刑文化」對兵役造成的衝擊，進而探討我國的兵役制度，它不僅是國家防衛體系不可動搖的基礎 ，而其真正的根本力量來源，並非條文中刑事處罰所隱含的強制性，而是人民普遍相信「服役是一項不能被取代的責任」。
一支手機揭開的兵役黑幕
吳姿函在文中提到，全案起於警方查扣的一支詐欺車手手機。在例行檢視中，警方意外發現手機內的通訊記錄中，竟包含與兵役體檢相關的異常訊息，包括掛號時間、血壓操作技巧及費用金額等細節。這些訊息顯然超出合法兵役體檢的範疇。
隨著逐步深入調查，案件的輪廓逐漸清晰。主嫌本身患有重度高血壓，熟稔血壓量測方式，還熟知兵役體檢與複檢程序，以致於他能夠利用這個詐術在醫療與行政程序之間輕易穿梭，幾近無縫完成。
一開始，檢警認為這或許只是個別役男心存僥倖的單一閃兵個案，。然而，隨著資料一份一份比對、案件一波一波執行，役男人數卻以驚人的速度膨脹，宛如雪球持續滾大。
進一步調查後，檢方發現一個利用虛假高血壓病歷幫助役男逃避兵役的非法平台。該平台由主嫌利用自身熟悉血壓量測技巧及兵役體檢程序的專業知識，結合槍手操作，替健康役男偽造足以免役的高血壓數據。
隨著調查深入，涉案役男名單逐漸擴大，他們來自不同縣市與背景，但都有相似的疾病紀錄與體位變更軌跡。此案規模之大、操作之精密，顯示兵役制度在某些環節確實存在被不法利用的風險。
跨機關合作是破案關鍵
吳姿函認為，能夠從一支手機的異常訊息逐步擴大偵查，最終揭露整個閃兵平台，離不開新北地檢署內外多方協作的努力。在署內，檢察長、主任檢察官及多位檢察官共同制定偵查策略；透過系統化的辦案流程，確保每一步驟皆環環相扣，不留任何疏漏。
對外則與內政部役政司、各縣市役政單位密切合作，請求提供體位變更資料、複檢流程說明及相關數據。此外，檢警雙方也建立穩定的溝通管道，共同規劃搜索與拘提行動，確保執法過程順利進行。
正因有這樣穩固且連貫的合作網絡，案件全貌得以快速還原，並成功起訴涉案人員。
量刑文化影響兵役制度的公平性
吳姿函指出，長期以來，司法對於逃避兵役行為的量刑普遍偏輕，多數案件中，役男因「年輕、無前科、犯後態度良好」等理由獲判緩刑或易科罰金。此類量刑方式雖具個案合理性，但長期累積形成了特定的「量刑文化」，對兵役制度公平性造成影響。
量刑文化的本質是累積的。當逃避兵役的成本低、被查獲的風險不高時，役男履行兵役義務的意願便大幅降低。一些閃兵者甚至以成本計算邏輯評估逃避兵役的風險與代價，認為即使被查獲，刑度也僅止於罰金或緩刑。這種心態使逃避兵役行為從少數人的僥倖嘗試，逐漸演變為一種「可嘗試的選項」。
在這種社會氛圍下，部分役男甚至委託代辦服務以規避兵役義務，顯示出此行為已非無知所致，而是基於對司法量刑趨勢的精準預判。此現象反映出兵役制度公平性正面臨嚴峻挑戰。當「逃避義務」被視為一種可評估的選項時，履行兵役的社會共識便逐漸瓦解，最終形成極難挽回的系統性傷害。
閃兵的本質：逃避義務、欺罔國家
吳姿函認為《妨害兵役治罪條例》第3條規定，逃避兵役行為可處5年以下有期徒刑，立法者設計此條文時，考量到逃避兵役行為涵蓋從消極怠於報到到積極詐術欺罔的多種態樣，故預留較大刑度幅度，供司法機構依行為人的主觀惡性及客觀危害進行區別評價。然而，實務上對於此類行為差異的處理，常未能充分體現。
此案中的役男已非單純未理會通知或未報到，而是採取主動參與、積極共犯的方式，其行為本質屬於明確的詐術欺騙。若司法對此類案件仍以一般消極逃避兵役的標準處理，例如僅判緩刑或易科罰金，恐將削弱法律對兵役制度公平價值的維護，更可能導致制度性侵蝕，進一步危害國家國防安全。
她強調，兵役制度不僅是國防人力資源的重要來源，更是國家責任、公平與世代連結的象徵。唯有確保制度運作的公正性，才能維繫社會對兵役制度的信任。
服兵役是國家公民應盡的義務，不應被視為商品或交易，而必須在公平的基礎上進行，才能維護兵役制度的公正性與社會信任；唯有堅守這條底線，兵役制度方能在社會中維持其應有的信任與公平性。
