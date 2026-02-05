（圖／本報系資料照）

新北地檢署主任檢察官林俊言，因偵辦京華城案，經當事人沈慶京請求檢察官評議委員會為個案評鑑，並於日前做出不成立，但移請法務部為適當處分之決議。如此結果，再凸顯現行法制對於檢察權濫用，實屬難以抑制。

依據刑法第125條第1項第2款，有訴追或處罰犯罪之公務員，意圖取供而施強暴、脅迫者，可處一到七年有期徒刑，實為嚴重之犯罪。以京華城案來說，承辦檢察官至醫院探視保外就醫之被告，雖在形式上是依據刑事訴訟法第106條、羈押法第56條第1項之視察，惟此視察，乃在關注被告的身心狀況，以陳報法院，來為是否回看守所之重要依據。

故檢察官假借視察之名而行訊問之實，就碰觸到法律的紅線。尤其是被告因重病就醫，甚至在接受手術後，身心必然處於極度脆弱之狀態，只要檢察官趁著律師尚未到場前，持續誘以咬出他共犯即可獲得減刑等，被告實很容易因此自白，致會落入意圖取供而施強暴脅迫罪的處罰範疇。

雖依刑事訴訟法第228條第1項，檢察官知有犯罪嫌疑，就應主動偵查，但能否期待自己人調查自己人，實也不言可喻。而就算開啟調查，在此等以不正方法取供之行為，往往未經錄音、錄影，僅能依賴被告之陳述，再加以對強暴、脅迫採取最嚴格之解釋，肯定也會以不起訴為了結。

而如果考量檢察體系的自我保護之本質，被告似乎得以自訴為救濟。只是司法實務一向認為，刑法第125條第1項之罪，乃在保護國家法益，也代表遭刑求逼供之被告，非屬被害人而不得提起自訴。故在如此荒謬的解釋下，被告想以此為自力救濟之途徑，也因此被封閉。

故面對檢察權濫用而在刑事訴追有其障礙下，只能退而求其次，尋求檢察官評鑑委員會的個案評鑑，並因此能移送職務法庭為公務員懲戒。惟依據法官法第89條第4項第5款，即檢察官違反偵查不公開或職務規定，雖屬應付個案評鑑之事由，但必須至情節重大，才得以成立。

依據法官法第89條第3項，檢評會乃由檢察官三人、法官一人、律師三人、學者及社會公正人士六人組成，看似多元且有外部性。惟在檢察官占有三人，且所謂社會公正人士，亦是由法務部長遴選，恐有瓜田李下之質疑。

總之，在此次檢評會決議評鑑不成立，整個案件就移送到法務部的檢察官人事審議委員會上，此完全由檢察體系自己人所組成，能為如何的適當處分，可想而知。故應儘速建立由人民所組成且具有他律性的監督檢察權機制，就為當務之急。（作者為真理大學法律系教授兼系所主任）