檢察總長人事審核 徐錫祥：全力改革、不負國人對司法期待

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

立法院司法委員會與內政委員會9日聯席審查檢察總長被提名人徐錫祥的人事案，徐在報告時表示，若獲立法院同意出任檢察總長，將秉持謹慎踏實的態度，全力推動改革，不辜負國人對司法正義的期待。（摘自立法院直播系統／丁上程台北傳真）

現任檢察總長邢泰釗的任期即將於5月7日屆滿，賴清德總統日前提名徐錫祥接任總長一職。立法院司法委員會與內政委員會9日聯席審查徐錫祥人事案，徐在報告時表示，面對社會對檢察體系的諸多批評與改革期待，檢察體系內部亦正面臨多重挑戰，若獲立法院同意出任檢察總長，將秉持謹慎踏實的態度，全力推動改革，不辜負國人對司法正義的期待。

徐錫祥指出，檢察總長不僅是一項職位，更是守護國家司法正義的最後一道防線。檢察總長必須保持政治中立，具備深厚法治素養與捍衛人權的勇氣，並帶領檢察官以科學、客觀、公正的態度辦案，在嚴守程序正義的同時守護人權。

廣告 廣告

徐錫祥也針對未來施政提出三項核心原則，首先維護檢察官獨立性與客觀中立，強調檢察總長不接受關說，也不關說案件，確保檢察官能在沒有外界干預的情況下依法辦案；其次，嚴格遵守法律程序與偵查不公開原則，在無罪推定的基礎上確保人權保障，避免未審先判侵害當事人權益。最後則是強調「法、理、情」兼容，認為檢察官在執法時除考量法律規範，也應衡酌犯罪動機與社會影響，避免背離社會公平正義的期待。

在整體目標方面，徐錫祥表示，未來將以六大方向推動檢察改革，包括堅守政治中立、提升司法公信力、優化檢察體制、積極平反冤錯案件、保護被害人與弱勢權益，以及強化檢察一體制度，提升團隊辦案效率。

至於偵查業務重點，徐錫祥表示，未來將加強整合查察賄選量能，確保選舉公平，同時精進貪瀆案件偵辦、提升國安案件處理能力，並持續打擊綠能弊案、營業秘密犯罪與電信詐欺案件，強化贓款追繳與返還機制，並提高檢察機關的公共責任與透明度。

徐錫祥最後表示，檢察總長應成為剛正不阿的法治脊梁與守護正義的使者，讓人民相信司法不是權力的工具，而是公理的最後堡壘。他並引用德國黑森邦前檢察總長Fritz Bauer的名言指出，希望成為真正服務法律、正義與人性的法律人，若有機會擔任檢察總長，將全力帶領檢察體系實踐司法正義，不負國家與人民的託付。

【看原文連結】