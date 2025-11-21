檢察總長提出非常上訴 關最久2死囚「暫時逃過死刑」

富商黃春樹30年前遭擄後遭撕票，三名嫌犯黃春棋、陳憶隆多次被判死刑卻未遭執行。其後，徐自強因罪證不足且具不在場證明，最終洗刷冤屈並獲平反，留下的黃春棋與陳憶隆則成為監獄中關押最久的死刑犯。憲法法庭去年就「唯一死刑」作出第8號判決，檢察總長邢泰釗已為黃春棋、陳憶隆提出非常上訴，兩人因此暫時逃過死刑。

遭指殺富商共犯 徐自強死刑更九審逆轉無罪

民國84年9月，富商黃春樹遭綁架勒索7000萬元，但其實在遭到綁架2小時內就被撕票，遺體在28天後才被找到。共犯陳憶隆與徐自強事後到案，黃春棋與陳憶隆兩人從一審到更五審皆被判處死刑，並於2000年定讞；徐自強則因缺乏明確事證，且具不在場證明，在歷經16年冤獄後獲得平反，案件後來更被拍成獲獎紀錄片。

黃春棋與陳憶隆兩人被判處死刑；徐自強則因缺乏明確事證，於2016年無罪定讞。圖／台視新聞

擄人勒贖殺人「唯一死刑」 涉違憲提出非常上訴

憲法法庭去年作出第8號判決，認定「唯一死刑」相關法條違憲，指出死刑應僅適用於情節最嚴重的犯罪，且必須符合最嚴格的法律程序，以保障人權。檢察總長邢泰釗根據此項判決，在10月間替黃春棋與陳憶隆提出非常上訴。

憲法法庭去年作出第8號判決，認定「唯一死刑」相關法條違憲。圖／台視新聞

2人非常上訴可逃死？ 律師：罪刑重大仍可判死

在非常上訴審理期間，法務部不得執行死刑，黃春棋與陳憶隆因此暫時免於槍決。非本案律師包盛顥指出，如果改判，兩人很可能脫免死刑；反之，若最高法院駁回非常上訴，兩人仍須依法接受刑罰制裁。

纏訟30年的富商黃春樹命案，不僅關乎正義，判決結果也可能成為指標性的司法案件。

