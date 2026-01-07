檢察長出缺 司長、處長20人角逐 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

士林、台中地檢署檢察長任期將於今年3月屆滿，新竹地檢署檢察長出缺、屏東地檢署檢察長退休，法務部啟動檢察長遴選作業，預估職缺4至6名，預計今年2月6日公布新任檢察長名單，檢察官人事審議委員會9名票選委員今（7）日公告候選人完整名單，包括保護司法洪信旭、法制司長洪家原、司法院政風處林宏松等26人角逐。

九位票選檢審委員將自即日起，至1月22日中午12時止，向全國檢察官及各界蒐集意見，亦將邀請候選人於1月16日至法務部舉辦見面說明會，進行交流或提問，並訂於1月22日下午14時召開會前會討論入圍名單。

廣告 廣告

檢審會正式會議將於1月23日上午召開。歡迎各界於此段期間，以電子郵件或LINE等方式，具體推薦或提供意見予任一票選檢審委員。各界意見僅供票選檢審委員內部討論參考，均不予公開。未具名致無法查證者，將不納入討論。最後由名單中推薦至檢審會審議，最後由法務部長圈選。

參與角逐的26人分別是：

法務部保護司長洪信旭33期

法務部行政執行署台中分署分長吳祚延33期

法務部法制司長洪家原34期

台北地檢署檢察官戴東麗34期

宜蘭地檢署檢察官洪景明35期

司法院政風處長林宏松38期

法務部檢察司副司長簡美慧38期

法務部保護司副司長林秀敏38期

最高檢察署調辦事檢察官兼書記官長吳怡明38期

法務部廉政署副署長林漢強38期

士林地檢署檢察官兼廉政署肅貪組組長邱智宏38期

台北地檢署檢察官兼廉政署北調組組長鄧媛38期

台灣高等檢察署檢察官陳淑雲38期

台灣高等檢察署檢察官張紜瑋38期

台中高分檢檢察官郭靜文38期

法務部行政執行署新北分署分署長黃立維39期

台灣高等檢察署檢察官趙燕利39期

台灣高等檢察署檢察官白忠志39期

台灣高等檢察署檢察官陳玉華39期

台中地檢署檢察官黃裕峯39

台灣高等檢察署檢察官陳舒怡40期

台灣高等檢察署檢察官黃正雄40期

新北地檢署檢察官黃彥琿40期

台北地檢署檢察官王鑫健41期

台中地檢署檢察官兼任廉政署中調組組長劉俊杰41期

台中高分檢檢察官葉建成42期

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

更多CNEWS匯流新聞網報導：

廢電鍋送老嫗遭起訴貪污判緩刑 檢不上訴

高檢署檢察官被列「台獨打手」 法務部嚴正譴責恫嚇橫蠻行徑

【文章轉載請註明出處】