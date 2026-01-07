檢察長出缺 司長、處長20人角逐
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導
士林、台中地檢署檢察長任期將於今年3月屆滿，新竹地檢署檢察長出缺、屏東地檢署檢察長退休，法務部啟動檢察長遴選作業，預估職缺4至6名，預計今年2月6日公布新任檢察長名單，檢察官人事審議委員會9名票選委員今（7）日公告候選人完整名單，包括保護司法洪信旭、法制司長洪家原、司法院政風處林宏松等26人角逐。
九位票選檢審委員將自即日起，至1月22日中午12時止，向全國檢察官及各界蒐集意見，亦將邀請候選人於1月16日至法務部舉辦見面說明會，進行交流或提問，並訂於1月22日下午14時召開會前會討論入圍名單。
檢審會正式會議將於1月23日上午召開。歡迎各界於此段期間，以電子郵件或LINE等方式，具體推薦或提供意見予任一票選檢審委員。各界意見僅供票選檢審委員內部討論參考，均不予公開。未具名致無法查證者，將不納入討論。最後由名單中推薦至檢審會審議，最後由法務部長圈選。
參與角逐的26人分別是：
法務部保護司長洪信旭33期
法務部行政執行署台中分署分長吳祚延33期
法務部法制司長洪家原34期
台北地檢署檢察官戴東麗34期
宜蘭地檢署檢察官洪景明35期
司法院政風處長林宏松38期
法務部檢察司副司長簡美慧38期
法務部保護司副司長林秀敏38期
最高檢察署調辦事檢察官兼書記官長吳怡明38期
法務部廉政署副署長林漢強38期
士林地檢署檢察官兼廉政署肅貪組組長邱智宏38期
台北地檢署檢察官兼廉政署北調組組長鄧媛38期
台灣高等檢察署檢察官陳淑雲38期
台灣高等檢察署檢察官張紜瑋38期
台中高分檢檢察官郭靜文38期
法務部行政執行署新北分署分署長黃立維39期
台灣高等檢察署檢察官趙燕利39期
台灣高等檢察署檢察官白忠志39期
台灣高等檢察署檢察官陳玉華39期
台中地檢署檢察官黃裕峯39
台灣高等檢察署檢察官陳舒怡40期
台灣高等檢察署檢察官黃正雄40期
新北地檢署檢察官黃彥琿40期
台北地檢署檢察官王鑫健41期
台中地檢署檢察官兼任廉政署中調組組長劉俊杰41期
台中高分檢檢察官葉建成42期
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片
