檢察長推薦名單出爐！12人爭搶6席 遭點名「台獨幫兇」陳舒怡也入列

因人事異動與任期屆滿，法務部今年將一次釋出多個地檢署檢察長職缺。包括屏東地檢署檢察長陳盈錦申請退休，士林地檢署檢察長張芸綺、台中地檢署檢察長張介欽2人任期屆滿，另新竹地檢署檢察長一職懸缺未補，合計共有6個檢察長缺額待補。

法務部檢察官人事審議委員會今（22）日先行召開「會前會」，就檢察長遴選案進行初步討論，最終拍板推薦12名候選人，送交檢審會正式審議。

依照程序，檢審會預計於明（23）日就各檢察長缺額，提出擬任人選數為職缺2倍的建議名單，供法務部長鄭銘謙圈選；相關遴任結果，則預定於2月6日對外公布，並同步徵詢檢審會意見。

本次遴選作業中，9名票選檢審委員自去年12月23日起至今年1月7日，受理檢察長候選人的報名與推薦，最終共有26名檢察官登記參與遴選。期間，檢審委員除向全國檢察官體系及各界蒐集意見外，也將邀請候選人至法務部出席見面說明會，進行交流與提問，作為遴選評估的重要參考。

檢審委員今日透過「會前會」討論後，決定從報名者中遴薦12人進入檢審會正式審議。至於法務部保護司長洪信旭一案，因民選檢審委員尊重其個人意願，未列入本次討論範圍。

以下為票選檢審委員的推薦名單：

洪家原 法務部法制司司長（34）

林宏松 司法院政風處處長（38）

簡美慧 法務部檢察司副司長（38）

林秀敏 法務部保護司副司長（38）

吳怡明 最高檢察署調辦事檢察官兼書記官長（38）

林漢強 法務部廉政署副署長（38）

邱智宏 士林地檢署檢察官兼廉政署肅貪組組長（38）

趙燕利 高等檢察署檢察官（39）

陳玉華 高等檢察署檢察官（39）

陳舒怡 高等檢察署檢察官（40）

劉俊杰 台中地檢署檢察官兼任廉政署中調組組長（41）

葉建成 台中高分檢檢察官（42）



