檢察長政見說明會規則出爐！ 26位資深檢察官搶4到6席

法務部日前宣布將有4到6位檢察長職缺，共有26位資深檢察官報名參加遴選，民選檢審委員為避免不當私下接觸，今天（9日）公布檢察長遴選見面說明會規則，時間訂於1月16日在法務部舉行，每位候選人說明時間最多10分鐘，民選檢審委員可提問雙向交流，必問題目為「您對擔任檢察長的願景與期待」、「您有什麼值得分享的領導統御經驗」。

民選檢審委員強調，候選人當日因臨時公務而無法準時出席，經票選委員多數同意，得酌情與其他候選人協調調換時間，或於當日最後加開時段給予機會。

115年檢察長遴選見面說明會運作說明如下：為促進檢審委員了解候選人，並避免不當私下接觸，檢審委員訂於115年1月16日(周五)上午9時15分起至下午5時45分止，在法務部舉行見面說明會，細節如下：

一、本次候選人26位均表明願出席見面說明會，法務部將以電子郵件通知候選人報到時間及相關細節。

二、現場主持人由票選委員相互推選擔任，負責主持流程、主要提問及控制時間。

三、坐席安排秉持尊重立場，前方主桌安排兩位主位，主持人坐在左側主位，每次邀請一位候選人入場坐在右側主位，檢審委員分坐於聽眾席。

四、流程：

(一)現場不播放PPT簡報，不看書面文件。

(二)自候選人入場坐定後起算，每位候選人時間為10分鐘（另有5分鐘彈性、換場時間）。

(三)主持人開場後，候選人得自由陳述，但不宜超過6分鐘，第5分鐘按1聲鈴提醒，第6分鐘按2聲鈴提醒。若候選人繼續陳述，主持人得適度請求暫停，先詢問候選人是否願意接受提問，或詢問現場委員是否要提問，讓候選人選擇繼續陳述，或進入提問交流時間。如提早交流完畢，候選人亦可提早離開。

(四)委員可直接向候選人提問，包括質疑、確認，並由票選委員優先提問。如10分鐘屆滿，仍未能清楚說明，而票選委員多數認為有必要時，得於彈性時間（5分鐘內）繼續說明。

(五)如均無委員提問，主持人可視時間提問。為維持公平性，其公版禮貌性問題可能為：①您對擔任檢察長的願景與期待、②您有什麼值得分享的領導統御經驗。

五、候選人當日因臨時公務而無法準時出席，經票選委員多數同意，得酌情與其他候選人協調調換時間，或於當日最後加開時段給予機會。

